И мудрость, и молодость: Горэлектротранс и ЛЭТИ стали стратегическими партнерами

3 февраля руководители СПб ГУП «Горэлектротранс» и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» подписали соглашение о кадровом и научно-техническом взаимодействии. Цель документа – объединить и использовать для нового перспективного развития опыт двух старейших электротехнических организаций: профильного вуза и первого в Петербурге предприятия общественного транспорта.

Соглашение подписали директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Шелудько. Цель документа – объединить и использовать для перспективного развития электротранспорта опыт двух старейших электротехнических организаций: профильного вуза и первого в Петербурге предприятия общественного транспорта.

Соглашение направлено в первую очередь на развитие системы подготовки кадров в интересах СПб ГУП «Горэлектротранс» для обеспечения предприятия специалистами под развивающиеся потребности городского электротранспортного хозяйства, а также в целях активного вовлечения сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в решение актуальных задач предприятия. Молодые специалисты должны вовлекаться в этот процесс уже сейчас, так как отдаленная перспектива развития ГЭТ сопоставима со сроком службы подвижного состава (25-30 лет) и затрагивает период возможной научно-технической революции. Поэтому задумываться о том, каким будет транспорт и город будущего предстоит сегодняшней молодежи, - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин:

«В Горэлектротрансе очень много востребовано инженерных специальностей, связанных со спецификой «ЛЭТИ»: это и энергетика, и автоматика, и компьютерные технологии. Мы стоим, на мой взгляд, перед скачкообразным развитием электрического транспорта. Очень долго он ждал этого обновления. Сейчас современные трамваи и троллейбусы – это, в общем-то, что-то соизмеримое с самолётом или подводной лодкой: очень «навороченные» бортовые системы управления, централизованные системы управления, телеметрии и в перспективе автоматические системы управления».

Стратегическое партнерство, согласно документу, подразумевает совместную работу по профориентации молодежи с инженерной направленностью, организацию производственных практик и стажировок студентов на базе «Горэлектротранса». Предприятие готово предоставлять СПбГЭТУ «ЛЭТИ» учебные материалами, связанные с производственной деятельностью СПб ГУП «Горэлектротранс», содействовать курсовому и дипломному проектированию, диссертационным и другим исследовательским работам обучающихся вуза.

Руководители, специалисты и рабочие кадры предприятия смогут проходить подготовку, переподготовку и повышение квалификации в ЛЭТИ, который принимал активное участие в подготовке Концепции научно-технологического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года. Раздел этой концепции посвящен использованию научного потенциала для решения городских задач в сфере научных исследований, образования, внедрения прорывных технологий, развития инновационного потенциала городской промышленности. Подписание соглашения с «Горэлектротрансом» поможет решению этих актуальных для города задач, - уверен ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Шелудько:

«Мы намерены активно заниматься реализацией образовательных программ, научных проектов. «Горэлектротранс» – очень большое предприятие, история нашего сотрудничества насчитывает уже много лет. Сегодня мы подписали договор и вышли на более системный уровень взаимодействия. Мы планируем совместно реализовывать научные проекты в области цифровых технологий, искусственного интеллекта, энергетики и электротехники. Это сферы, в которых сотрудники ЛЭТИ обладают высоким уровнем компетенций».

СПб ГУП «Горэлектротранс» по согласованию с университетом будет определять приоритетные направления совместных научных исследований, оказывать всестороннюю помощь в создании эффективных механизмов внедрения результатов научно¬ исследовательских разработок и активизации инновационной деятельности. В частности, это разработки в области энергоэффективного тягового электропривода для различных видов транспорта, эффективного преобразования электроэнергии на основе электронной компонентной базы с использованием карбидо-кремниевых транзисторов и других перспективных материалов. Стороны Соглашения также считают перспективной тему использования наработок университета в области интеллектуальных технологий управления беспилотным транспортом, систем активной помощи водителю, в области автоматических систем управления движением электротранспорта и других.

Символично, что подписание соглашения состоялось на старейшей троллейбусной площадке города, где располагался первый троллейбусный парк. Сейчас это вторая площадка Троллейбусного парка №1. Для знакомства с историей развития петербургского электротранспорта гости проехали по территории на троллейбусе с увеличенным автономным ходом.