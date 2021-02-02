«Петербургские магистрали»: вышел в свет январский номер газеты

77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, по традиции, в Горэлектротрансе встретили вместе с ветеранами предприятия. Первичная профсоюзная организация ГУП «Горэлектротранс» рассказала о работе в непростом 2020 году. Ораниенбаумской электрической линии исполнилось 105 лет.

27 января на Пискарёвском кладбище работники ГЭТ возложили цветы к стеле в честь подвига работников ТТУЛ на Аллее Памяти. Молодёжный совет ППО ГУП «Горэлектротранс» встретился с ветеранами Василеостровского трамвайного парка. Школьники Фрунзенского района организовали рейс «Трамвая Победы», а городской Дворец творчества юных представил проект «Трамвай – победитель, трамвай – легенда».

О работе Первичной профсоюзной организации в период действия в Санкт-Петербурге самоизоляции и ограничительных мер рассказывает председатель ППО Галина Крылова.

Защите людей труда посвящена новость, пришедшая из Кировского района. Сотрудники районного уголовного розыска за несколько суток задержали участников конфликта, которые 22 января отобрали сумку с выручкой у кондуктора трамвая № 60. Директор Горэлектротранса Денис Минкин вручил благодарность УМВД Кировского района за защиту интересов пассажиров и линейных работников ГЭТ.

Будни маршрута № 60 расцветила праздничная дата. Наследие Оранэлы вспоминаем по случаю 105-летия с момента открытия движения по Ораниенбаумской электрической линии.

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