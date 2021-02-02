Директор Горэлектротранса поблагодарил УМВД Кировского района за защиту кондуктора трамвая №60

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Кировскому району за несколько суток нашли и задержали лиц, отобравших у кондуктора трамвая №60 сумку с выручкой.

2 февраля директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин передал благодарность от коллектива предприятия руководству УМВД Кировского района за защиту интересов пассажиров и линейных работников ГЭТ и задержанию лиц, нарушивших стабильную работу главного трамвайного маршрута на юго-западе города.

Напомним, 22 января четверо молодых людей, провозивших с собой алкогольные напитки, сели в трамвай №60 на остановке у ул. Маршала Казакова, д.1. В пути компания отказывалась оплачивать проезд. Инцидент завершился нападением на кондуктора и кражей кондукторской сумки с деньгами в размере 4000 руб. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения трамвая, что помогло быстро установить личности участников конфликта.

28 января благодаря профессиональной оперативной работе сотрудников Уголовного розыска УМВД по Кировскому району участники конфликта в трамвае №60 задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж).

По словам директора Горэлектротранса Дениса Минкина безопасность коллектива предприятия для него первостепенный вопрос: «Полицейские сработали оперативно, поймали злоумышленников меньше, чем за неделю. При том, что дебоширы исчезли, не было никаких данных за исключением видеосъёмки. Поймать в огромном районе людей по фотографии, как вы понимаете, достаточно сложно. Мы готовы были размещать информацию о них в своём подвижном составе, но этого не потребовалось – сотрудники УМВД по Кировскому району нас опередили. Это очень профессиональная работа, качественная, было бы не по-мужски не приехать и не поблагодарить». Также об оперативной работе сотрудников УМВД по Кировскому району написала корпоративная газета "Петербургские магистрали".

Горэлектротранс со своей стороны ведет планомерную работу по усилению мер безопасности на маршрутах электротранспорта для пассажиров и работников предприятия. С июля 2020 года безопасность работников Горэлектротранса находится под контролем Росгвардии, водители и кондуктора имеют техническую возможность при необходимости вызвать патрульный наряд, который приедет за несколько минут.