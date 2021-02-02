В Санкт-Петербурге стартует акция по сбору историй о защитниках блокадного Ленинграда «Медаль моей памяти»

Информация Комитета по информатизации и связи.

С 27 января по 31 марта 2021 года с помощью базы данных “Медаль «За оборону Ленинграда»” (https://medal.spbarchives.ru) все желающие смогут поделиться историями о своих близких героях-защитниках, которые были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Для этого нужно найти карточку своего родственника в базе, написать краткий рассказ и отправить на почту medal@spbarchives.ru.

В небольшом рассказе нужно указать, чем занимался ваш родственник, где работал, и какой вклад внес в оборону нашего города. Также вместе с информацией необходимо прикрепить ссылку на карточку родственника, которую вы нашли на сайте портала.

Если среди уже оцифрованных документов сведений о награждении нет, но известно, что они должны быть – можно сохранить поисковый запрос: функционал уведомления о появлении новых карточек награждённых планируется реализовать в скором времени.

Истории участников акции о защитниках Ленинграда в будущем станут основой для статей и сюжетов. Также рассказы будут публиковаться в социальных сетях проекта «Медаль моей памяти» и в СМИ.

Уже сейчас база данных содержит архивные сведения о более чем 170 000 награжденных. Надеемся, что в ближайшие годы в базу данных будут внесены имена всех документально подтвержденных лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" в годы войны.



В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга в фонде Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов хранится свыше 2,6 тыс. дел о награждении медалью "За оборону Ленинграда" за 1943–1991 гг., а также наградная картотека почти на 600 тыс. человек за 1943–1964 гг. В фонде Администрации Санкт-Петербурга имеется 13 дел с актами вручения медали за 1994–2008 гг.



Напомним, что 9 мая 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945), по инициативе Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова на портале "Архивы Санкт-Петербурга" была запущена база данных "Медаль "За оборону Ленинграда".



Главная цель проекта – сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения, участников героической обороны Ленинграда в период Великой Отечественной войны.



Благодаря созданию ресурса "Медаль "За оборону Ленинграда" информация о награжденных становится более доступной, что способствует повышению уровня общей исторической осведомленности граждан, патриотическому воспитанию и росту интереса к историко-биографическим исследованиям.



Говоря об инновационности проекта, стоит отметить, что ресурс позволяет получить доступ к наиболее полной информации о гражданских лицах, награжденных медалью "За оборону Ленинграда". Документы о награждении ранее не были оцифрованы и были доступны только в читальном зале Центрального государственного архива Санкт-Петербурга.



Проект реализован в рамках государственного контракта на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Государственные архивы Санкт-Петербурга" Архивным Комитетом Санкт-Петербурга и Комитетом по информатизации и связи.