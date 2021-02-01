Все 17 петербургских троллейбусов доставлены в Петрозаводск

Завершилась отправка в Петрозаводск последнего из партии троллейбусов, ранее работавших в Санкт-Петербурге и сейчас не задействованных в перевозках. Процесс передачи троллейбусов стартовал в новогодние каникулы и длился до конца января. Транспортировка из Петербурга в Петрозаводск осуществлялась силами ПМУП «Городской транспорт».

Договорённость о безвозмездной передаче 17 петербургских троллейбусов более ранних годов выпуска, не востребованных в перевозках, была достигнута между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Петрозаводского городского округа Ириной Мирошник в конце прошлого года. Передача из ведения СПб ГУП «Горэлектротранс» в ПМУП «Городской транспорт» приурочена к 100-летию Республики Карелия.

Переданные машины – преимущественно модели ЗиУ-682 и БТЗ-52011 разных годов выпуска (в период с 1988 по 1999 годы). Все они в хорошем техническом состоянии и могут эксплуатироваться на линии для перевозки пассажиров.

Напомним, 2020 год для СПб ГУП «Горэлектротранс» был отмечен масштабным обновлением парка троллейбусов: закуплено 142 единицы подвижного состава (87 «классических» троллейбусов, 20 сочленённых троллейбусов особо большой вместимости, 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом). С учетом повышения комфортности городских перевозок и появлением современных троллейбусов на маршрутах Петербурга часть подвижного состава предыдущих лет выпуска постепенно выводится из эксплуатации, однако благодаря своей износостойкости и ремонтопригодности обладает достаточным ресурсом для перевозки пассажиров.