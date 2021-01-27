В трамвае №60 появился «Петербургский дневник»

С этой недели в трамваях маршрута №60, входящего в топ-3 самых популярных в Петербурге, можно взять бесплатный номер газеты «Петербургский дневник». Это развитие совместного проекта Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, Горэлектротранса и редакции «ПД» по распространению издания. Первым маршрутом наземного транспорта, где появился «Петербургский дневник», в декабре 2020 года стал трамвай №100 на севере города.

В проекте на маршруте №60 задействованы 5 вагонов. Специальные брендированные конструкции размещены в трамваях модели «Витязь-М» с бортовыми номерами: 8909, 8913, 8915, 8919, 8927. В первой половине дня в них будут размещаться свежие выпуски издания «Петербургский дневник».

Петербуржцы во многом любят трамвай ещё и за то, что в нем удобно читать, он плавно и безопасно идет по рельсам, в салоне всегда светло и тепло. Именно поэтому обязательный ритуал жителя культурной столицы - чтение утренней газеты, которую теперь можно взять прямо в трамвае – может стать еще одной доброй городской традицией.

В честь старта проекта на маршруте №60 «Петербургский дневник» опубликовал историю Ораниенбаумской электрической линии – Оранэлы. Трасса трамвая №60 частично проходит по одной из первых скоростных трамвайных линий страны, которой в конце января исполнилось 105 лет.