Работники Горэлектротранса возложили цветы на Пискарёвском кладбище в память о ленинградских трамвайщиках

В 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады работники петербургского Горэлектротранса собрались на Пискарёвском мемориальном кладбище, чтобы почтить память работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома. Участие в торжественно-траурной церемонии приняли ветеран Трамвайного парка № 1 Валентин Кузьминский, заместитель председателя Комитета по транспорту Валерий Молодец, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и студенты Учебно-курсового комбината ГЭТ.

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Возложив венки и цветы к подножию монумента «Мать-Родина», делегация Горэлектротранса направилась на Аллею памяти, где подвиг ленинградских трамвайщиков увековечила стела, установленная в 2001 году.

«Смотря на эту доску, хочется сказать: “Вечная память всем работавшим на победу нашего города!” Я жил в Ленинграде первую суровую зиму. И когда приходил с фронта отец – а когда не работали трамваи, он ходил пешком – он отмечал: то, что вы находитесь в городе, придаёт нам дополнительные силы», - рассказал собравшимся ветеран Трамвайного парка № 1 Валентин Кузьминский.

«Валентин Григорьевич, который сейчас выступал, из тех людей, кто пережил блокаду, - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. - Он 34-го года рождения, ему сейчас 86 лет. И он до сих пор работает у нас кондуктором на линии! Это поколение никто не сломает. Они привыкли выживать, привыкли работать. И наша задача – брать с них пример».

От имени Комитета по транспорту цветы к стеле возложил заместитель председателя Валерий Молодец: «Враг точно знал, что трамвай – это очень важная для блокадного города связь, и ежедневно производил обстрелы трамвайных линий, трамвайных вагонов. Простые люди, такие же как вы – вагоновожатые, путейцы, работники Энергохозяйства – герои того времени, ежедневно шли и выполняли свою работу, совершали подвиг, который спас город, который не позволил городу остановиться и умереть. Память о героях тех лет, тех, кто лежит на этом кладбище и тех, кто жив – дай им Бог здоровья – навсегда останется в наших сердцах!» - сказал заместитель председателя комитета.

Участие в торжественно-траурной церемонии приняли студенты Учебно-курсового комбината. Заместитель директора – начальник Управления по персоналу СПб ГУП «Горэлектротранс» Юлия Баранова по сложившейся традиции подарила будущим водителям трамвая и троллейбуса книгу «Фронтовой трамвай» Михаила Сороки – начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады.

Согласно архивным данным, за время блокады Ленинграда на рабочих местах было убито 77 работников Трамвайно-троллейбусного управления, ранено – 168 человек, контужено – 106. Пропал без вести 71 человек. Пассажирское движение трамваев в осаждённом городе прервалось лишь однажды – с 8 декабря 1941 по 15 апреля 1942 года. Но даже в этот период работники Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома продолжали находиться на своих постах. И когда было принято решение о запуске трамвая, движение было возобновлено всего за несколько дней.