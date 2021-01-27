«Трамвай Победы» проехал по маршруту №62

Аудиозаписи стихов о Великой Отечественной войне прозвучали на борту «Трамвая Победы», который сегодня курсировал по маршруту №62. Их подготовили школьники Фрунзенского района специально к 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На линию вышел празднично украшенный вагон Трамвайного парка №1.

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Двое волонтёров из подростково-молодёжного досугового центра «Фрунзенский» встречали пассажиров, чтобы подарить им ленточки Ленинградской Победы. Один из участников акции Максим Громов уже несколько лет занимается волонтёрской работой и старается не пропускать ни одной акции, связанной с памятью о Великой Отечественной войне: «В честь 27 января дети из школ Фрунзенского района сделали открытки своими руками. Мы их тоже раздаём пассажирам, чтобы сохранить память о сегодняшнем дне».

Также 27 января состоялось возложение цветов к мемориальной доске в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда, установленной на Среднем проспекте Васильевского острова. В Музее городского электрического транспорта открылась выставка «Город звучит тишиной». Также работники петербургского Горэлектротранса почтили память работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище.