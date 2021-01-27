Память блокадных трамвайщиков почтили в Музее городского электрического транспорта

Почтить подвиг коллег, благодаря которым в блокадном городе работал пассажирский трамвай, в Музей городского электрического транспорта пришли активисты Молодежного совета Горэлектротранса. Вместе с директором предприятия Денисом Минкиным они возложили цветы к памятной доске в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда, размещенной перед входом в Василеостровский трамвайный парк.

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В годы войны здание по адресу Средний пр., д. 79 (на фасаде которого установлена мемориальная доска) относилось к Василеостровскому трамвайному парку и было общежитием для работников предприятия. Здесь в блокаду родился Константин Михайлович Шпиллер, отец которого работал директором трамвайного парка.

Константин Михайлович 27 января тоже пришёл в трампарк и рассказал молодёжи Горэлектротранса о том, каким самоотверженным был труд трамвайщиков в тяжелейших условиях войны: «Папа не ложился спать, пока не приходил в парк последний трамвай. В парке несмотря на то, что было тяжелое время был всегда порядок полный, чистота. Вспоминаю, как в 1945 году (я ещё совсем маленький был) любил за руку с папой прогуляться рано утром, он вставал где-то в районе 6 утра и обязательно проходил по всему трамвайному парку. И я сзади цепляясь за него, шёл. Была идеальная чистота, можно даже было по траншее пройти и выйти оттуда совершенно чистым».

Блокадник Львов Юрий Михайлович в годовщину снятия блокады каждый год приходит в Василеостровский парк, где работал в послевоенные годы, а в 70-80-х годах руководил ведомственным музеем при парке. Конечно, работа по изучению архивных материалов из жизни предприятия вознаграждалась любопытными открытиям. Так, например, многие знают, что на вагонах МС (довоенные модели трамвая) условием бесплатного проезда для детей был не возраст, а рост до 1 метра. Но интересно ещё и то, что по правилам эксплуатации тех же МС можно было бесплатно провозить птиц. «Как их провозить? В клетке или без? Об этом нигде не значилось. И были ли случаи провоза птиц?», - эти вопросы до сих пор занимают Юрия Михайловича.

Блокадный трамвай МС («Моторный стальной»), упомянутый Юрием Львовым, встречал сегодня участников возложения цветов перед Музеем городского электрического транспорта. Такие вагоны трудились в Ленинграде в течение всей Великой Отечественной войны, а в наши дни они – самые старшие экспонаты музея.

Также 27 января участники Акции Памяти первыми увидели новую выставку «Город звучит тишиной». Она разместилась внутри прицепного вагона ЛП-33 в составе трамвайного поезда военных лет (трамвай «Американка»). На выставке представлены редкие фотографии санитарных трамваев, под которые были переоборудованы «Американки» на время блокады; письма и самодельные тетради из фондов Музея ГЭТ и музея «Ленинградское детство». Отдельное место в экспозиции занимает макет моделиста Михаила Блескина, созданный на основе блокадных фотографий и воссоздающий суровые будни ленинградских трамвайщиков.

Также 27 января работники Горэлектротранса пришли на Пискаревское мемориальное кладбище. Здесь состоялось возложение цветов к стеле в честь подвига работников ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления на Аллее Памяти. А на маршруте трамвая №62 воспитанники Дворца юношеского творчества Фрунзенского района раздали пассажирам блокадные ленточки.