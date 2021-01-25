«Эй, студент, как жизнь, студент?»

25 января молодёжь встречает День студента. Праздник праздником, а у многих будущих водителей трамвая и троллейбуса сейчас горячая пора: учащиеся Учебно-курсового комбината петербургского Горэлектротранса в эти дни как раз сдают экзамены. Ребята говорят: все атрибуты студенческой жизни в УКК налицо! Это азарт получения новых знаний, волнение перед важными испытаниями, радость живого общения с преподавателями и сокурсниками, а также предвкушение интересной жизни в любимой профессии. Совсем скоро студентам комбината предстоит работа на линии. А пока пожелаем им ни пуха, ни пера, а также ни гвоздя, ни жезла!

Игорь Крылов, будущий водитель троллейбуса

Студенческая жизнь в УКК протекает достаточно позитивно. Приятно вспомнить школьные времена, сидение за партой, ответы у доски преподавателю, получение оценок. Мы так же готовимся, так же занимаемся, так же у нас будут выпускные экзамены. Поэтому на сто процентов считаю себя студентом, вполне могу считать 25 января на данном этапе своим праздником. Перед экзаменами волнуюсь, конечно! Даже каждый раз волнуюсь, когда просто отвечаю у доски, когда преподаватель начинает интенсивно спрашивать. Очень нравятся преподаватели, а особенно Евгений Борисович Костяков, который нам преподаёт ПДД, и Ярослав Викторович Фомичёв, который преподаёт электрооборудование. Очень интересно, доходчиво объясняют, если возникают вопросы, с радостью помогают вникнуть, пытаются донести от А до Я. Студентам как напутствие могу сказать: если вам это интересно, если вам это нужно в дальнейшем – то тогда приходите, учитесь и наслаждайтесь работой, данным видом транспорта. А если чувствуете, что это не ваше, то не стоит даже и идти на это.

Вероника Юсифова, будущий водитель трамвая

В Учебном комбинате мы себя ощущаем настоящими студентами! Ведь у нас полноценные экзамены, полноценная учёба по четыре пары. С утра до вечера, как в университете! Я окончила торгово-экономический университет 5 лет назад, и здесь я снова полностью окунулась в студенческую жизнь! Общаемся с одногруппниками, у нас много общих тем – по урокам, по трамваю. Поэтому мы созваниваемся, обсуждаем новости всякие. Даже ходили в ресторан, отмечали сдачу экзаменов. Думаю, что в будущем это общение продолжится. От учёбы я в восторге! Будучи девушкой, я по электрике раньше знала только «плюс – минус», а сейчас разбираюсь не только в электрике, но и в механике, пневматике. Хотелось бы отметить мастеров по вождению Алексеевых Виктора Борисовича и Артёма Михайловича, за два месяца практики мы стали маленькой семьёй. Я полжизни проработала в торговле, и мне там разонравилось, показалось, что это неблагодарный труд. Тем более, я повзрослела, у меня интересы поменялись, родился ребёнок. После декрета я решила поменять свою жизнь, и посчитала, что трамвай – это самое лучшее, что может случиться со мной за последнее время. Кроме рождения ребёнка, конечно. Я как села в кабину трамвая, сразу поняла, что у меня всё будет хорошо! В пятницу я закончила практику по вождению, потом у меня три экзамена и два месяца пассажирской практики, а затем я выхожу на линию.

Вадим Севальнев, будущий водитель троллейбуса

Студенческая жизнь проходит у нас очень напряжённо. У меня за плечами есть высшее учебное заведение, думал, ну что, какой-то учебный комбинат…Но на самом деле оказалось очень сложно, очень большой объём информации подаётся. Некоторые пришли с таким настроем, что мол, быстренько отсидим, но отсидеть не получилось. Руки болели в первую неделю очень сильно! Писать много приходилось, огромный объём информации, это было очень неожиданно. Все преподаватели - мастера и подходят к обучению с душой. В институте были такие, что отработали и ушли. А тут чувствуется, что люди «болеют» трамваем, троллейбусом, горят идеей выучить нас. При этом основная масса преподавателей – бывшие работники горэлектротранспорта, что добавляет своих бонусов. Мне нравится, что в комбинате всё не фигурально - если сравнивать с моим прошлым учебным заведением, где учили по картинкам. Вся матчасть здесь, вот она, пожалуйста, смотрите! Всё можно посмотреть, потрогать, всё покажут, расскажут. Качество учебного процесса оцениваю на пять, тут люди болеют этим. Я когда окончил военно-морское училище и пришёл на корабль, мотивация оказалась простая: если ты не подготовишь корабль к выходу, ты банально затонешь. Здесь то же самое. Ты должен знать должностную инструкцию, ПТЭ. По сути, когда ты выезжаешь за ворота парка, ты становишься капитаном этого корабля на четырёх колёсах.

Илья Плюхин, будущий водитель трамвая

Группа у нас небольшая, всего 18 человек, но очень дружная, я в ней староста. Объединились в соцсетях, помогаем друг другу, поддерживаем. Допустим, я что-то не понимаю в электрике. А у нас есть парень, который очень хорошо в ней разбирается, потому что он электрик по образованию. И он всегда поможет - и мне, и всей группе. Кстати, так интересно получилось, что у меня дома настоящий «подъезд Горэлектротранса». С 7-го трамвайного парка две семьи живут, ещё одна девушка с 3-го трамвайного, и я третий. Так случайно совпало, никто не ожидал. Мы познакомились буквально на первом дне обучения, вводном, и узнали, что оказывается, ещё и живём в одном подъезде! Естественно, у нас сложилось общение. Собираемся, даже вместе играем в настольные игры. Я более чем уверен, что мы будем общаться и дальше. Главное, чтобы всем окончить хорошо, чтобы никого не отчислили, не перевели. Всем бычьего, как этот год, здоровья, достатка, ума в нужное русло!

Добавим, что в этом году Учебно-курсовой комбинат планирует подготовить 100 водителей трамвая и 126 водителей троллейбуса. В непростом 2020 году комбинат окончили в общей сложности 202 водителя электротранспорта.