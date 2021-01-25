Проезд для блокадников и ветеранов в трамваях и троллейбусах будет бесплатным 26-28 января

В честь 78-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны блокадники и ветераны Великой Отечественной войны смогут совершать поездки на трамваях и троллейбусах бесплатно 26, 27 и 28 января.

Право бесплатного проезда предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, независимо от их гражданства и места жительства.

Бесплатный проезд осуществляется при предъявлении удостоверений, утверждённых для соответствующей категории граждан, вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана.