«Итак, она звалась Татьяной»

Водитель Татьяна Латыпова встретит день именин раньше многих других Татьян - её смена в Трамвайном парке № 8 начинается уже в 4:30 утра. Рабочий день 25 января обещает приятные сюрпризы, ведь многие пассажиры обращают внимание на бейджики с именами водителей, размещённые на кабине. Ну как не поздравить с именинами обаятельную женщину, которая везёт тебя с такой заботой! Именно за них, за пассажиров, вагоновожатая и любит свою профессию. А ещё за любимый трамвай, который хоть и «Витязь», но – Ласточка! По случаю Татьяниного дня Татьяна Латыпова разрешила составить ей компанию на скоростном 60-м маршруте и рассказала о своей работе.

Смена прошла как обычно, хорошо. Пассажиры радуют, особенно если благодарят, когда подождёшь их, или когда забывают на остановке выйти, а потом вскакивают и бегут к двери. Слова благодарности – это очень-очень приятно! Пассажиры – это те люди, за которых мы несём большую ответственность. Вот именно за пассажиров я свою работу и люблю, за то, что я их вожу. Пенсионеры, дети, школьники, студенты. Кто-то на работу едет. Бабульки едут в поликлинику очередь занимать.

У нас на кабине висят бейджики с именами водителя и кондуктора, поэтому в Татьянин день пассажиры иногда поздравляют. Бывает, стучат в стекло, посылают в окно воздушные поцелуи, ручкой помашут. Бабушки шоколадки дают, конфетки. Хотя чаще на 8-е Марта, конечно. Очень приятно, настроение сразу поднимается!

60-й маршрут, конечно, очень изменился, он теперь популярный, более «энергичный» стал, не зря его скоростным называют. И народ больше на трамвай потянулся, потому что новый подвижной состав закупили. Светофоры на линии под нас настроили, спасибо специалистам по безопасности движения.

Трамвай я очень люблю! За этот его перестук колёс: «та-та-та-та, та-та-та-та». Символ блокадного Ленинграда. Самый экологически чистый транспорт. Мы шутим, что это 550 вольт, наверно, затягивают. А за что трамвай не любить?! Иногда говорят: «сиди и дёргай за ручку, дальше рельсов не уедешь». Но работа у нас очень сложная, интересная. Если справляться с поломками, то, наверно, больше мужская. А если брать вождение, то и девчонки хорошо справляются.

К утренней смене я уже привыкла. Есть люди, которые работают только вечером, а для меня легче встать утром, я больше «жаворонок», чем «сова». После смены я сразу спать не ложусь: надо выгулять собачку, потом внуки ещё есть, в гости сходить. В общем, смотря какая смена выдалась. Если тяжёлая, то, наверно, больше времени дома провожу. Как у всех женщин – готовка, глажка, стирка. А спать уже ближе к шести - восьми часам вечера.

На 60-м маршруте у меня любимое место - перекрёсток Жукова и Казакова (смеётся). Просто я как-то давно получала права, училась водить машину и застряла на этих путях. Так что некоторые водители меня прекрасно помнят, как я задержала там движение, выталкивая автомобиль. Ну, и конечно, Южно-Приморский парк. Особенно летом, когда работают фонтаны.

У нас в трамвайном парке «Витязи» только год работают. Новенькие, очень удобные! За мной закреплён вагон 8910, отношения с ним, как бы не сглазить, отличные. Мы его со сменщицей любим, холим, лелеем. Разговариваем с ним, особенно, когда он начинает капризничать. А он нам взаимностью отвечает. Вроде бы «Витязь», а мы его Ласточка зовём – он же летает! К нему хорошо, и он так же. Вроде бы железо, а относишься к нему как к живому существу.

Водитель-инструктор Татьяна Латыпова работает в Трамвайном парке № 8 с 2008 года, а общий стаж вождения – почти 25 лет. Имеет 5-й разряд, знает все маршруты парка и все типы подвижного состава. В 2019 году готовила водителей для работы на вагонах «Витязь-М», закупленных для обновлённого маршрута № 60.