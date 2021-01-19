Комитет по транспорту Санкт-Петербурга информирует о работе транспортного блока

На 14.15 наземный транспорт работает в штатном режиме.

С 14.55 из-за большого скопления людей силами ГИБДД перекрыто движение троллейбусов на Невском проспекте от Дворцовой площади до Садовой ул.

В 15.14. открыта станция метро «Адмиралтейская».

Информация о приостановке движения наземного транспорта по Невскому проспекту в 15.16 ч. соответствует действительности. Причина приостановки движения транспорта – перемещение колонны людей после митинга.

Информация о том, что около Гостиного двора из-за перекрытия движения не останавливаются троллейбусы, - не соответствует действительности. Троллейбусы работают в штатном режиме.

Информация на 15.20 ч. Центр Петербурга парализовали пробки.

C 15:50 частично возобновлено движение троллейбусов по Невскому проспекту.

С 16:00 движение общественного транспорта по Невскому проспекту постепенно восстанавливается.

Уважаемые жители, будьте внимательны при выборе маршрута!