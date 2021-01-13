Представители метро Москвы познакомились с процессом подготовки вагоновожатых в петербургском Горэлектротрансе

18 января в Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса (УКК ГЭТ) состоялась рабочая встреча с представителями ГУП «Московский метрополитен». Руководители в системе управления персоналом провели совещание по обмену опытом. Транспортники из столицы протестировали уникальный учебный тренажер «с эффектом виртуальной реальности» для подготовки водителей трамвая, а также познакомились со стендовым оборудованием и оснащением учебных классов УКК ГЭТ.

В рамках технического визита в петербургский Горэлектротранс заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по управлению персоналом Павел Ковалёв и начальник Учебно-производственного центра Службы профориентации, обучения и развития персонала Екатерина Сухова узнали, как организован учебный процесс по подготовке водителей наземного рельсового транспорта. Совещание для коллег провели заместитель директора предприятия - начальник Управления по персоналу СПб ГУП «Горэлектротранс» Юлия Баранова и директор Учебно-курсового комбината ГЭТ Виктория Толстикова. На встрече руководители Горэлектротранса рассказали об опыте по набору персонала и работе с водительским составом, например, как организован профессиональный отбор водителей трамвая.

В первый год работы на линии молодых водителей поддерживают опытные водители-наставники, новичок начинает с одного типа подвижного состава и одного маршрута, постепенно изучая новые трассы; также проводятся технические инструктажи и занятия на полигоне. Для новичков в профессии в Горэлектротрансе действует положение о молодом водителе.

Московские транспортники в свою очередь поделились, как готовились к нововведениям этого года: с 1 января профессия машиниста метрополитена стала доступна для женщин. Что касается Петербурга и профессии вагоновожатого, исторически она привлекала представительниц слабого пола. В наши дни тенденция сохраняется: почти каждым вторым трамваем в Петербурге управляет водитель-женщина. Их на предприятии трудится 748 из общего числа 1615 вагоновожатых.

Горэлектротранс - один из крупнейших работодателей Санкт-Петербурга - не только трудоустраивает, но и дает профессию. В непростом 2020 году выпускниками Учебно-курсового комбината ГЭТ стали 202 водителя электротранспорта, из них 91 человек – вагоновожатые. УКК входит в структуру предприятия и представляет собой старейшую школу водителей трамваев и троллейбусов с более чем вековой историей и традициями подготовки профессионалов электротранспорта. С 2015 года в УКК установлен тренажёр водителя трамвая, а с 2018 – водителя троллейбуса: это комплексы «с эффектом виртуальной реальности», целиком воссоздающие кабины трамвая ЛМ-99АВН и троллейбуса Тролза-5265 «Мегаполис». Представители московского метрополитена протестировали тренажеры и узнали, как они создавались.