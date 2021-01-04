«Петербургские магистрали» встречают День российской печати

13 января, в День российской печати Горэлектротранс желает петербуржцам побольше хороших новостей! Праздник ведёт свою историю с 1703 года, когда вышла в свет первая российская печатная газета «Ведомости», основанная указом Петра Великого. Печатное издание Горэлектротранса – корпоративная газета «Петербургские магистрали» - тоже имеет глубокие исторические корни. Приказ по Трамвайно-троллейбусному управлению Ленгорисполкома о создании официального печатного органа ТТУЛ был издан 11 мая 1945 года. Газета объединила опыт рабочих изданий более ранних лет, которые выходили почти в каждом подразделении предприятия.

«Ленинградские», а затем и «Петербургские магистрали» ведут свою историю от газеты ТТУЛ «Ленинградский трамвай». Ей предшествовали довоенные транспортные издания: «Варзовец», «Варзовец-леоновец», «Трамвайная искра», «Красная газета на городском транспорте» и другие. Оригинал первого номера «Ленинградского трамвая» хранится в Центральной городской публичной библиотеке им. Маяковского, копию можно увидеть в Музее городского электрического транспорта. Символично, что впервые издание вышло в свет 1 июня 1945 года. Коллектив предприятия, измученный тяготами войны и блокады, нашёл силы и средства для выпуска газеты, несущей живое слово на линию, в парки, службы, депо, мастерские. Такое большое значение транспортники исторически придают направляющей и объединяющей силе производственной журналистики.

2020 год стал для «Петербургских магистралей» юбилейным. За 75 лет не раз менялись название газеты, её формат, тираж и периодичность. А вот главными героями всегда были и остаются Люди труда, непрерывно обеспечивающие работу городского электрического транспорта. Сегодня «Петербургские магистрали» представляют собой 4-х полосную иллюстрированную газету, издаваемую тиражом 1,5 тыс. экземпляров. Газета распространяется в парках, подразделениях и службах Горэлектротранса, на различных отраслевых мероприятиях, а ознакомиться с электронной версией нового выпуска и с архивными номерами могут все желающие - на сайте Горэлектротранса в соответствующей вкладке раздела «Пресс-служба».