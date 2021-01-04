Трамваи и троллейбусы перевезли 3,2 млн пассажиров в новогодние каникулы

За десять дней нового года трамваи и троллейбусы петербургского Горэлектротранса перевезли 3 млн. 223 тыс. человек. Самым популярным трамвайным маршрутом ожидаемо стал самый востребованный и в будние дни маршрут №100, троллейбусным – №35.

Первые два места у трамваев, проходящих на севере города. Возглавил тройку лидеров трамвайных маршрутов №100 («Ручьи – Придорожная аллея»): в течение каникул он перевёз 225,6 тыс. пассажиров. «Серебро» у трамвая №55 («Придорожная аллея – улица Шаврова») – 143,1 тыс. человек. На третьем месте – один из главных маршрутов юго-запада северной столицы – трамвай №60 («ЛЭМЗ – Северная верфь»): 129,2 тыс. пассажиров.

Наиболее популярными троллейбусными маршрутами стали трассы, проходящие на юге и юго-западе. Так, лидерство у маршрута №35 («Ж/д станция Сортировочная – Проспект Героев») – 89,8 тыс. пассажиров за первые десять дней года. С незначительным отрывом следует маршрут №37 («Улица Пионерстроя – проспект Ветеранов») – 89,2 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров маршрут №45 («Звёздная улица – проспект Героев») – 82,4 тыс. пассажиров.