Петербург передаёт в Петрозаводск 17 троллейбусов

17 троллейбусов, ранее работавших в Санкт-Петербурге, отправятся в Петрозаводск. Договорённость о безвозмездной передаче петербургских троллейбусов, не востребованных в перевозках, достигнута между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Петрозаводского городского округа Ириной Мирошник. 4 января начался процесс погрузки партии троллейбусов на площадке Троллейбусного парка №1, первые машины отправились в Карелию.

Договоренность о передаче 17 троллейбусов более ранних годов выпуска из ведения СПб ГУП «Горэлектротранс» в ПМУП «Городской транспорт», приуроченная к 100-летию Карелии, стала своеобразным подарком петрозаводчанам к юбилею республики.

Среди передаваемых троллейбусов преимущественно модели ЗиУ-682 и БТЗ-52011 разных годов выпуска (в период с 1988 по 1999 годы). Также в партии есть троллейбус петербургской сборки. Все машины находятся в хорошем техническом состоянии и готовы к эксплуатации на линии с пассажирами. Троллейбусы были отобраны представителями предприятия-перевозчика из столицы Карелии во время рабочего визита. Транспортировка из Петербурга в Петрозаводск будет осуществлена силами ПМУП «Городской транспорт».

Напомним, 2020 год для СПб ГУП «Горэлектротранс» был отмечен масштабным обновлением парка троллейбусов: закуплено 142 единицы подвижного состава (87 «классических» троллейбусов, 20 сочленённых троллейбусов особо большой вместимости, 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом). В результате часть подвижного состава предыдущих лет выпуска постепенно выводится из эксплуатации, однако благодаря своей износостойкости и ремонтопригодности обладает достаточным ресурсом для перевозки пассажиров.