Счастливого Нового года и светлого Рождества!

31 декабря 2020

Петербургский Горэлектротранс желает приятных путешествий по праздничному городу!

 

 

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