Водители Горэлектротранса присоединятся к городской новогодней акции #спасибодоктор!

30 декабря, в среду, в 18.00 автомобилисты Петербурга поздравят врачей с наступающими новогодними праздниками и поблагодарят их за работу в уходящем 2020 году.



Комитет по печати и взаимодействию со СМИ предложил в 18.00 всем одновременно нажать на клаксон автомобиля в знак благодарности медикам, которые уже почти целый год находятся на переднем крае обороны с COVID-19 и сражаются с пандемией.



«Уходящий 2020 год был одним из самых сложных в жизни Петербурга. И особенно тяжёлым он стал для медицинских работников. Весь год они работали на пределе человеческих сил, зачастую, без возможности видеться со своими семьями, родными и близкими, рискуя собственной жизнью ради жизни других людей. Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд. Пусть на своём сложнейшем посту они услышат звук автомобильных сирен - голос нашего города, когда петербуржцы говорят им: спасибо!», - прокомментировал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.



Акция «Нажми на клаксон - поздравь врачей с Новым годом» - это своеобразный способ сказать спасибо всем тем, кто спасал и продолжает спасать жизни петербуржцев в стационарах и поликлиниках в режиме 24/7. Даже те врачи, которые в этот час будут в «красной зоне», смогут услышать эту поддержку.



