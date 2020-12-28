Имя водителя Горэлектротранса занесли в Почётную книгу Московского района

В Петербурге подвели итоги конкурса на соискание ежегодной Молодёжной премии Московского района. В номинации «Лучший молодой рабочий» президиум Общественного совета района присудил награду водителю Трамвайного парка № 8 Максиму Куликову. На торжественной церемонии вагоновожатому вручили Почётный знак, а его имя занесли в Почётную книгу.

Максиму Куликову 28 лет, он работает в Горэлектротрансе с осени 2016 года, возит пассажиров на самом популярном трамвайном маршруте юго-запада: № 60. В профессию пришёл благодаря своему отцу – тоже вагоновожатому.

«Я решил стать водителем трамвая, потому что мне это нравилось с детства, - рассказывает Максим. - Ещё тогда с отцом - он работал водителем, брал меня с собой - мы катались, и всё это меня увлекло. Когда я после Учебно-курсового комбината впервые пересел с тренажёра и выехал в город уже на реальном трамвае, для меня это были совершенно новые ощущения, было очень интересно!»

Несмотря на то, что водительский стаж Максима Куликова составляет 4 года, за это короткое время он повысил свой разряд до 5-го, максимального. Этого удалось добиться за счёт высокой ответственности и дисциплины, требовательности к себе, знания всех типов подвижного состава, а также активного участия в конкурсах профессионального мастерства. В течение двух лет подряд Максим Куликов становился четвёртым в десятке лучших вагоновожатых Санкт-Петербурга, а в 2018 году ещё и получил приз в номинации «За бережное отношение к пассажирам».

На Молодёжную премию Московского района руководство Трамвайного парка № 8 выдвинуло Максима Куликова не только за его профессиональные, но и человеческие качества. Вагоновожатый пользуется заслуженным уважением в коллективе, подаёт пример другим водителям, активно участвует в общественной жизни. Так, в декабре 2019 года он занял второе место на городском конкурсе видеороликов «Фестиваль работающей молодёжи «Верный ориентир», проводимом Центром содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор».

И вот спустя год вагоновожатый отмечен ещё одной престижной наградой - Молодёжной премией Московского района. Торжественная церемония прошла 28 декабря в культурно-досуговом центре «Московский». Максиму Куликову были вручены Почётный знак, свидетельство и денежный сертификат. Кроме того, его имя вместе с именами других лауреатов занесено в Почётную книгу Московского района.

По признанию самого Максима, его успехи в профессии объясняются интересом и любовью к своей работе: «Очень нравится процесс вождения, атмосфера. Мне кажется, что самое главное - чтобы водитель понимал всю ответственность, которая на него возлагается. Но этого ничего не будет, если у человека нет желания!»

Добавим, Молодёжная премия Московского района учреждается с целью поощрения молодых граждан, молодёжных детских общественных объединений, проявивших себя в профессии или общественной деятельности, добившихся заметных результатов в различных областях деятельности.