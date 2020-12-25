Новогодний выпуск «Петербургских магистралей» вышел в свет

Развитие трамвайной и троллейбусной сети Петербурга, новые схемы обновления подвижного состава, роль молодёжи на пороге технической революции, профессиональные достижения и спортивная жизнь ГЭТ. На страницах праздничного номера корпоративной газеты «Петербургские магистрали» вспоминаем яркие события 2020 года.

Войти в 2021 год с доброй надеждой предлагает водитель Службы пути Александр Коновалов. Читайте стихотворение вагоновожатого, написанное специально для предновогоднего выпуска «Петербургских магистралей».

Праздничное настроение читателям также создают труженики Троллейбусного парка № 1, где в преддверии Нового года прошло творческое соревнование «Добрых рук мастерство».

В выпуске также подводим итоги конкурса по бережливому производству, делаем обзор видных событий года, беседуем о планах по обновлении и развитию предприятия с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным.

Ознакомиться с этими и другими материалами номера, а также скачать новый выпуск можно на сайте в разделе «Пресс-служба».

Счастливого Нового года и светлого Рождества! #ВсемПоПути!