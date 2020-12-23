Более 7,7 млн пассажиров за 3 года перевез обновлённый троллейбусный маршрут №41

27 декабря исполняется 3 года работы в обновлённом режиме троллейбусного маршрута №41. Он стал вторым в Санкт-Петербурге, на который в конце 2017 года вышел новый вид транспорта - электробусы с динамической зарядкой или троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Продленный за счет технологии автономного хода маршрут соединил станцию метро «Кировский завод» с «Балтийской жемчужиной» Красносельского района. С момента «перезапуска» на 41-м маршруте проехали более 7,7 млн пассажиров. Кстати, на сегодняшний момент в Красносельском районе в целом работает уже 3 маршрута ТУАХ, продленных к новым жилым кварталам.

Наиболее насыщенными для троллейбусного маршрута №41 стали зимние месяцы: декабрь 2018 – 285 тыс. пассажиров, декабрь 2019 – 276 тыс. пассажиров, февраль 2020 – 247 тыс. пассажиров. В рейтинге маршрутов ТУАХ Горэлектротранса по итогам трёх лет с момента запуска нового вида транспорта маршрут №41 занял четвёртую строчку.

Длина маршрута №41 составляет порядка 11 км: половину трассы электробусы с динамической зарядкой проходят на автономном ходу, захватывая магистрали в микрорайоне «Балтийская жемчужина», не оборудованные контактной сетью. Остальная часть пути преодолевается под троллейбусной контактной сетью, в этот момент идёт зарядка аккумуляторных батарей. Подключение происходит на Ленинском проспекте в автоматическом режиме. Интервал движения на маршруте по будням – 10-15 минут.

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