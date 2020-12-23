Горэлектротранс будет сотрудничать с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России

Фото: СПб УГПС МЧС России

23 декабря руководители петербургского Горэлектротранса приняли участие в заседании учёного совета в Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России. На собрании директор предприятия Денис Минкин и начальник университета Богдан Гавкалюк подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и науки. Документ позволит расширять возможности практического обучения и прикладных исследований в сферах, представляющих взаимный интерес организаций.

Петербургский Горэлектротранс совместно с коллегами из университета планирует развивать взаимовыгодное партнерство, которое повысит профессионализм будущих сотрудников спасательного ведомства, сделает организацию процессов Горэлектротранса более безопасной, а передвижение пассажиров трамваев и троллейбусов – надёжнее.

Запланировано проводить обучение мерам пожарной безопасности и подготовки к чрезвычайным ситуациям. Особое внимание будет уделено формированию культуры ответственного поведения граждан на транспорте. Горэлектротранс и Университет МЧС планируют развитие учебно-тренировочного полигона для отработки порядка действий в кризисных ситуациях, проведение совместных тактико-специальных учений. Совместными также будут научно-технические исследования и опытно-конструкторские работы в области пожарной безопасности.

Фото: СПб УГПС МЧС России