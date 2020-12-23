Пресс-служба Горэлектротранса заняла третье место на фестивале «Вместе медиа. Северо-Запад»

Информационное сопровождение жизни Горэлектротранса отмечено профессиональным жюри в составе специалистов-практиков в области СМИ. Материалы Горэлектротранса вошли в шорт-листы ежегодного конкурса региональных медиа «Вместе медиа. Онлайн» сразу в двух номинациях: «Новость» и «Пост в социальных сетях». В последней номинации предприятие заняло призовое 3 место среди редакций СЗФО.

Важно отметить, что конкурсные публикации петербургского Горэлектротранса конкурировали с широко известными средствами массовой информации. Эксперты отметили, что данный случай – хотя и уникальный, однако является ярким показателем изменения современного медиапространства. Известные бренды по сути создают свой уникальный контент, который не уступает материалам СМИ, что позволяет вести диалог напрямую. Для петербуржцев электротранспорт всегда был популярной темой, ведь он не только обеспечивает повседневное перемещение по городу, но и занимает видное место в культуре и истории мегаполиса.

Свой интерес проявили и эксперты, оценивающие пост «Рельсы на Неве: 125-лет ледовому трамваю Санкт-Петербурга» из официального аккаунта @spbget в Instagram. Профессиональное сообщество отметило прежде всего вёрстку и подачу материала в информационных карточках с использованием архивных иллюстраций. В какой-то момент пост «оживает» и изображения в прокрутке сменяет видео макета трамвайной линии по льду Невы. За любопытную форму подачи исторического материала пост получил 3 место в номинации «Пост в социальных сетях». Ещё один материал на официальном сайте предприятия – «Казалось, что трамваи подпевают» – вошёл в шорт-лист премии в номинации «Новость».