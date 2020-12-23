Световой портрет изобретателя трамвая появится рядом с Трамвайным парком №1

На брандмауэре здания по адресу: Московский пр., д. 91, рядом с Трамвайным парком №1 планируется разместить проекцию портрета изобретателя трамвая Федора Пироцкого, сообщает Комитет по градостроительству и архитектуре.

Петербург – родина электрического трамвая. Неслучайно, что успех изобретателя трамвая Федора Пироцкого спустя 140 лет с момента знаменитого эксперимента, когда впервые в мире «был двинут вагон электрической силою», продолжает вдохновлять современников и становится своего рода флагманским сюжетом городского уличного искусства.

Так, например, в прошлом году активисты Центрального района создали необычный арт-объект – изобразили портрет Ф.А.Пироцкого на одном из уличных шкафов. Также в 2019 году имя выдающегося инженера было присвоено скверу на пересечении Кирочной, Новгородской улицы и Дегтярного переулка напротив «Невской ратуши».

В 2020 году с именем Фёдора Апполоновича Пироцкого связано сразу два важных юбилея: 1 марта исполнилось 175 лет со дня рождения изобретателя электрического трамвая, а 3 сентября – 140 лет с момента запуска первого электрического вагона в Дегтярном переулке, который считается днём рождения российского трамвая.