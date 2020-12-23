АВС трижды выиграла конкурс по бережливому производству

В Горэлектротрансе подведены итоги традиционного конкурса по результатам внедрения бережливого производства в 2020 году. Победители прошлого года сохранили свои позиции: это Троллейбусный парк № 1, Аварийно-восстановительная служба, ещё известная как «трамвайная скорая помощь», и Служба технической политики. А в списке призёров появились новые подразделения, достигшие успехов во внедрении передовой производственной философии.

Победители соревнования определялись по совокупности показателей. Конкурсная комиссия учитывала рост производительности труда, экономический эффект от внедрения проектов улучшений, количество реализованных проектов улучшений технологических процессов, внедрённых рационализаторских предложений и предложений по улучшениям. Также рассматривались показатели развития производственной системы, включающие, в частности, количество руководителей и работников, прошедших обучение в рамках программы бережливого производства, долю рабочих мест, на которых реализованы принципы систем 5С и ТРМ, количество актуализированных карт технологических процессов для стандартизированных операций и количество пересмотренных производственных процессов, включающих обязательное картирование.

Лучшим парком, как и в 2019 году, стал Троллейбусный парк № 1. За отчётный период в подразделении было реализовано 3 проекта улучшений технологических процессов, два из них были тиражированы на всё предприятие. Внедрено 3 рационализаторских предложения и 34 предложения по улучшениям. Экономический эффект от внедрения проектов улучшений с 2018 года составил в 1-м троллейбусном 1 млн 866 тыс. рублей (в среднем в год). Второе место в номинации «Лучший парк» осталось за Трамвайным парком № 5, замкнул тройку призёров новичок рейтинга - Трамвайный парк № 8.

В номинации «Лучшее ОСП (СП)» первое место заняла Аварийно-восстановительная служба, которая выигрывает конкурс уже третий год подряд. В 2020 году в АВС было реализовано 2 проекта улучшений технологических процессов, внедрено 2 рационализаторских предложения и 4 предложения по улучшениям. Экономический эффект от внедрения проектов улучшений с 2018 года составил 67,4 тыс. руб. (в среднем в год). Второе место в номинации в этом году вновь присуждено Службе компьютерных технологий, связи и коммуникаций, третье впервые заняла Автобаза.

В номинации «Лучшее управление/служба/отдел», появившейся в прошлом году, первое место ожидаемо удержала Служба технической политики. Ведь именно это подразделение занимается организацией внедрения в Горэлектротрансе бережливого производства. В 2020 году специалистами службы было внедрено 1 рационализаторское предложение и 2 предложения по улучшениям. А экономический эффект от внедрения проектов улучшений с 2018 года составил 1.4 млн руб. (в среднем в год). Второе и третье места в номинации вновь заняли Финансово-экономическое управление и отдел главного энергетика.

Победителей и призёров конкурса наградили на торжественной церемонии, которая состоялась в Василеостровском трамвайном парке с участием директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина. Также ряд работников Горэлектротранса были удостоены благодарностей за весомый вклад в развитие производственной системы предприятия и активную позицию во внедрении и применении методов бережливого производства. Награды получили ведущий экономист планово-экономического отдела Финансово-экономического управления Константин Тычинин, ведущий специалист отдела перспективного развития Службы технической политики Александр Величко, исполняющая обязанности начальника производственно-технического отдела Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Мария Платова, заместитель директора по ремонту Троллейбусного парка № 3 Ренат Зарипов, начальник отдела технического контроля Трамвайного парка № 5 Екатерина Борисова, мастер участка главного механика Трамвайного парка № 8 Михаил Кравченко и главный инженер Трамвайного парка № 3 Андрей Матузок.

Также в этот день в Музее городского электрического транспорта состоялся торжественный выпуск новой группы экспертов бережливого производства, впервые подготовленных собственными силами предприятия.