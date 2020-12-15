«Городской диалог» - система электронных голосований

4 декабря на портале Единой карты петербуржца EKP.SPB.RU запущен новый интерактивный сервис «Городской диалог», дающий возможность неравнодушным петербуржцам влиять на развитие города, быть причастным к его жизни и улучшению городской среды.

«Городской диалог» - это площадка для проведения голосований в электронной форме по вопросам городского развития на портале ЕКП и в мобильном приложении.

Здесь проводятся опросы по различным аспектам городской жизни: от оценки работы управляющих компаний и уборки территорий в муниципальных округах до высказывания мнения о судьбе общегородских проектов, мероприятий и праздников. Результаты голосований будут передаваться в органы исполнительной власти и профильные учреждения для реализации необходимых мероприятий. Информация об итогах реализованных проектов будет размещаться на интернет-ресурсах Единой карты петербуржца.

За активное участие в опросах начисляются баллы. Накопив определенную сумму баллов, их можно обменять на призы от партнеров проекта в «Магазине поощрений». В качестве призов в «Магазине поощрений» выступают сертификаты в магазины, доступ к онлайн сервисам – библиотекам и кинотеатрам, сувенирная продукция.

Достоверность голосований можно проверить посредством технологии блокчейн, которая применяется в сервисе.

Главная идея сервиса «Городской диалог» — услышать мнение каждого жителя и сделать наш Санкт‑Петербург комфортным, благоустроенным, с доступными объектами культуры и спортивной инфраструктурой, безопасным дорожным движением, развитой сферой услуг и отличным состоянием жилищного фонда.

Голосуйте в сервисе «Городской диалог», сделаем вместе наш город лучше! «Городской диалог» - Петербург услышит каждого!