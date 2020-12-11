Хороший старт для будущей карьеры. Названы имена победителей кейс-чемпионата «Новые люди – новый транспорт»

Источник информации: сайт Администрации Санкт-Петербурга

Кейс-чемпионат стал для студентов уникальным шансом найти работу по специальности до получения диплома, а для экспертов в сфере транспорта – присмотреть себе целеустремлённых сотрудников.

За звание победителя в финале чемпионата «Новые люди – новый транспорт» боролись пять команд. Все участники – студенты высших учебных заведений Северной столицы. Они молоды, активны, мечтают работать по специальности и готовы предложить транспортной отрасли нетривиальные решения существующих проблем. Именно в таких специалистах сегодня нуждаются предприятия нашего города.

Кейс-чемпионат проводится в Санкт‑Петербурге уже третий раз. В этом году по объективным причинам он состоялся в онлайн-формате. Финал прошел на площадке информационного агентства ТАСС. Дать напутственные пожелания ребятам и оценить их работу над решением финального кейса пришли вице-губернатор Санкт‑Петербурга Максим Соколов и председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. От имени Правительства Санкт‑Петербурга они поздравили участников чемпионата с прохождением в финальный этап соревнований. В качестве почетного члена экспертного жюри на площадке ИА ТАСС принял участие также директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«Сегодняшнее соревнование – это для вас уникальная возможность повысить свои компетенции. Дорогу осилит идущий! Я желаю вам смело идти вперед, уверенно защищать свои проекты. У вас сегодня для этого есть все возможности! Пусть знания, умноженные на слаженную работу команды, приведут вас к победе!», - обратился к участникам чемпионата вице-губернатор Санкт‑Петербурга Максим Соколов.

«Я желаю сегодня каждой команде победы. Пусть это соревнование станет решительным шагом по ступенькам лестницы будущей профессиональной карьеры!», - сказал председатель Комитета по транспорту Санкт‑Петербурга Кирилл Поляков.

Все участники заключительного этапа чемпионата - победители отборочных туров трех секций: «Транспорт и городская среда», «Информационные технологии» и «Внешний транспорт». В финальных баталиях сразились пять команд из высших учебных заведений Санкт‑Петербурга: Высшей школы менеджмента СПбГУ, государственного архитектурно-строительного университета, политехнического университета Петра Великого и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Оценивали проекты команд руководители ведущих предприятий транспортной отрасли Северной столицы. Среди них: генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев; президент ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур; генеральный директор ООО «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов. Участие в мероприятии они приняли в онлайн-формате.

Перед конкурсантами стояла одна задача: предложить экспертному жюри возможные пути развития транспортной системы Санкт‑Петербурга. Все команды построили доклады, взяв за основу одно из направлений: «физическая доступность», «безопасность», «эффективность и скорость», «удобство» и «восприятие жителями». На то, чтобы ярко презентовать свои проекты и удивить жюри креативностью идей, у участников было 7 минут. Перед руководителями транспортных предприятий города также стояла непростая задача: оценить представленные работы по трем критериям: уникальность, практичность и синергизм. За каждый из трех показателей начислялись баллы от 0 до 2.

Первое место в финале кейс-чемпионата «Новые люди – новый транспорт» заняла команда №4 Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого, набрав рекордные 30 баллов (Диана Ариканина, Марта Муратова и Дария Орлова). Почетное второе место с отрывом в один балл – у команды №2 Санкт‑Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (Любовь Брановицкая, Елизавета Быстрова и Вячеслав Кайсин). Тройку лидеров замкнула сборная команда №5, которую представляли студенты РАНХиГС, ГУАП и ГАСУ (Федор Мельничников, Вероника Вербицкая и Святогор Ищенко). Призовые 4 и 5 место поделили команды политехнического университета Петра Великого и Высшей школы менеджмента СПбГУ.

Экспертное жюри сошлось во мнении: каждая команда выступила достойно. Заслушав доклады участников чемпионата, члены Правительства Санкт‑Петербурга, и руководители крупных транспортных предприятий города сделали вывод: в вузах Северной столицы готовят целеустремленных и конкурентоспособных специалистов. Такие кадры – мечта современного работодателя. Поэтому опытные руководители транспортных предприятий не упустили шанс пригласить участников чемпионата к себе на производство с перспективой дальнейшего трудоустройства.

«Вы учитесь в серьёзных институтах и получаете шикарное образование и интересны как специалисты. Вы молоды, смелы и можете представить транспорт будущего. Я всех участников чемпионата приглашаю к себе на предприятие по поводу будущей работы!» - Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«Гордость берет за то, что у нас такое подрастающее поколение. Приглашаю все команды на наше производство! Мы покажем вам наш завод, расскажем о его работе и влюбим в электрический транспорт! Мне хотелось бы, чтобы такие умные ребята как вы, увидели, как создается подвижной транспорт и провели несколько мозговых штурмов по дальнейшему его развитию» - Президент ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

«Видя такие кадры и уровень университетов, которые их готовят, начинаешь понимать: будущее в надежных руках! Я буду жду, когда ребята приедут к нам в гости в Центр управления дорожным движением, чтобы показать, как идеи, которые были сегодня озвучены, - воплощаются на практике!» - Генеральный директор ООО «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов.

«Меня порадовало, что ребята в презентациях не пошли по пути изобретения велосипеда, а смотрели международные практики. Все элементы успешной работы в современном мире, такие как командная работа, эмоциональный интеллект и исследования рынка, - присутствуют. Еще учась в институте, молодые люди уже уверенно апеллируют понятиями со всех уголков планеты и адаптируют их к своему городу!», - Генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Всех участников финального этапа кейс-чемпионата также ждет экскурсия в аэропорт Пулково. Подводя итог финала третьего кейс-чемпионата «Новые люди - новый транспорт» вице-губернатор Санкт‑Петербурга Максим Соколов отметил, что участие в нем может стать для его участников счастливым билетом в будущую профессиональную карьеру. А знания и навыки, которые ребята приобрели на чемпионате, они могут уже сейчас смело вписать в свое будущее резюме.

«Мы очень нуждаемся в вас и будем рады, если ваши идеи в ближайшее время будут интегрированы в наши проекты!», - сказал Максим Юрьевич.