В трамвае №100 появился «Петербургский дневник»

15 декабря стартовал пилотный проект Горэлектротранса, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ и редакции «Петербургского дневника». Теперь в главном городском трамвае №100 можно взять экземпляр самой массовой печатной газеты Северной столицы. Для этого в средней части трамвая с бортовым номером 0119, задействованного в эксперименте, установлена газетная стойка. 15 декабря, в день старта проекта, вышел тематический выпуск «ПД», посвященный 140-летию с момента изобретения трамвая петербургским инженером Федором Пироцким. А кондуктор трамвая Наталья Треногина выступила героем рубрики «Горожане носят маски».

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Специальная брендированная конструкция размещена в салоне трамвая №100, по итогам ноябрьского рейтинга Комитета по транспорту самого популярного в городе. Об этом напомнила заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова:

«Мы договорились с нашим партнёром – Горэлектротрансом, который предоставил нам возможность реализовать пилотный проект в «сотом» трамвае, одном из самых популярных. Сегодня начинает курсировать один трамвай с газетой «Петербургский дневник». Через некоторое время мы надеемся, что количество таких вагонов увеличится до десяти».

Такой способ распространения общедоступных газет уже давно зарекомендовал себя с положительной стороны в ряде европейских стран, - отметил главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов:

«Мы уверены, что количество точек размещения будет увеличиваться, в том числе при поддержке Горэлектротранса. Сегодняшний номер особенный, посвящён 140-летию трамвая. И вдобавок внутри газеты вы можете увидеть защитную маску – это дополнительное средство популяризации средств индивидуальной защиты в непростое время».

В свежем номере «Петербургского дневника» можно изучить историю петербургского трамвая и вспомнить вагоны разных лет, служившие городу на протяжении более чем вековой истории. Трамвай для Петербурга – особый транспорт, напомнил заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Евгений Власов:

«Исторически так сложилось, что трамвай играет роль флагмана развития всего транспорта и значимых городских проектов. Петербург – это родина трамвая. И мы рады распространить такие печатные издания, тем более что в свежем номере написано как раз про юбилей российского трамвая».

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