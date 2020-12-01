Новая группа экспертов бережливого производства представила проекты улучшений на 10 млн рублей

В декабре закончила обучение новая группа экспертов петербургского Горэлектротранса в области бережливого производства. Впервые обучение проводилось силами самого предприятия - сотрудниками корпоративного проектного офиса Константином Тычининым и Александром Величко. Ранее они прошли подготовку под руководством всемирно известного специалиста Майкла Вейдера, и теперь уже самостоятельно ведут учебный процесс. В общей сложности это уже пятая группа экспертов, подготовленных в Горэлектротрансе с начала внедрения передовой производственной философии в 2016 году.

Фото:

Обучение экспертов проходило на базе Василеостровского трамвайного парка и Музея городского электрического транспорта. В теоретическую подготовку были включены основные инструменты бережливого производства и анализа производственных процессов, система наставничества и изучение лучших практик по оптимизации процессов в ГЭТ. Система 5С была внедрена в кабинете директора музея, комнате экскурсоводов, в подсобном помещении, на складе, в слесарной мастерской, на рабочем месте сменного мастера Трамвайного парка № 3, в рабочей зоне участка реставрации музейных вагонов.

В ходе обучения были пересмотрены и оптимизированы несколько процессов по ремонту подвижного состава. Также будущие эксперты подготовили 16 проектов улучшений с общим ожидаемым экономическим эффектом более 10 миллионов рублей. Так, исполняющая обязанности начальника производственно-технического отдела Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Мария Платова подготовила проект по замене освещения на подвижном составе троллейбуса устаревшего типа.

«Тема энергосбережения меня заинтересовала, потому что ей уделяется очень большое внимание, как на уровне предприятия, так и на уровне правительства, и своим проектом я захотела внести маленькую лепту, - пояснила Мария, набравшая, кстати, на тестировании по результатам обучения наибольшее в группе количество баллов: 58. – Мы предлагаем заменить габаритные огни в троллейбусе с ламп накаливания на светодиодное освещение. Чтобы проверить предполагаемый экономический эффект, нам нужно провести эксперимент. Два троллейбуса одного типа мы одновременно оснастим разными лампами. И спустя 4 – 6 месяцев увидим, насколько оказались правы».

Водитель Трамвайного парка № 3 Михаил Скольчиков представил проект по повышению эффективности использования уличной мойки трамвая. Причём различные рационализаторские предложения вагоновожатый регулярно вносил и раньше, ещё до того, как приступил к обучению в качестве эксперта бережливого производства.

«Я вижу в организации производственного процесса много вещей, которые не отрегулированы, - рассказал Михаил Скольчиков. - Они настроены на Петербург 90-х годов, а сейчас уже современность, люди по-другому думают. Поэтому я и раньше выступал с целым багажом разных предложений, подавал их на специальных бланках через внутреннюю систему. В результате директор парка порекомендовал меня на обучение, но ещё до того, как я стал экспертом бережливого производства, у меня была такая же цель – улучшение всего, до чего руки дотянутся».

3 декабря подготовленные экспертами 16 проектов улучшений были приняты к реализации комиссией, возглавляемой советником директора предприятия - начальником Службы технической политики Сергеем Китаевым. Затем в старинном депо Василеостровского трамвайного парка состоялись торжественное награждение и выпуск экспертов.

«Ваша деятельность и знания, которые вы получили в процессе обучения, очень важны для нашего предприятия, - отметил, поздравляя выпускников, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. - Надеюсь, что теперь эти знания воплотятся в жизнь. Их нужно будет обязательно внедрить, и внедрить не для отчёта, а чтобы это было реально полезно. В целом же в системе бережливого производства заложен огромный потенциал, особенно важный сегодня, когда деньги приходится считать гораздо более тщательно, чем раньше».

Денис Минкин отметил значимость появления в каждом подразделении ГЭТ сотрудников, которые знают, как избавиться от всего, что потребляет ресурсы предприятия, но не приносит ценности в конечный продукт. Кроме того, директор предприятия поблагодарил всех участвующих в обучении специалистов и руководство Трамвайного парка № 3 за хорошую организацию обучения. А ведь в начале учебного процесса, как признался эксперт-тренер, ведущий экономист планово-экономического отдела Финансово-экономического управления Константин Тычинин, у организаторов были определённые сомнения, поскольку привлекаемым ранее к работе в ГЭТ тренером Майклом Вейдером была установлена высокая планка подачи материала.

«Сейчас, анализируя данные итогового тестирования и опроса обученных экспертов, можно констатировать, что объём и качество преподаваемого материала находятся на достойном уровне, а изучение практического внедрения проектов по оптимизации процессов в ГЭТ несёт в себе опыт улучшений за 4 прошедших года, - резюмировала заместитель начальника отдела перспективного развития Службы технической политики, организатор новой системы обучения Дарья Соловьёва. - В стремительно меняющемся мире удержать предприятие на уровне, отвечающем лучшим практикам внедрения новых технологий, невозможно без подготовленных людей, умеющих объяснить, почему возникают те или иные потери в рабочем процессе и как их избежать».

В завершении торжественной церемонии новая группа экспертов бережливого производства совершила памятную поездку на реплике вагона ЛМ-33 по маршруту «Первый туристический». Теперь выпускники будут помогать руководителям своих подразделений во внедрении инструментов бережливого производства, оказывать содействие коллегам в реализации проектов улучшений и подготовке рационализаторских предложений, которые впоследствии могут быть применены во всём Горэлектротрансе.