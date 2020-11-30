«Петербургские магистрали»: вышел в свет ноябрьский номер газеты

Простор для троллейбуса, «Азбука петербуржца» по мотивам детского конкурса рисунков, трамвай будущего и трамвайная Россия, успехи молодёжи ГЭТ – к этим темам «Петербургские магистрали» обращаются на фоне нового профессионального праздника. 20 ноября в России впервые отметили День работника транспорта, утверждённый в 2020 году Министерством транспорта РФ.

Будущее уже наступило. Петербург продолжает развивать крупнейшую в России сеть электробусов с динамической зарядкой. Девятым маршрутом с применением технологии автономного хода стал маршрут № 46, который продлили по новому участку пр. Ветеранов.

Смольный опубликовал топ-10 популярных маршрутов общественного транспорта в Петербурге. 7 из 10 маршрутов обслуживаются трамваями и троллейбусами Горэлектротранса.

Анимационный проект «Азбука петербуржца» канала «Санкт-Петербург» обратился к образам VII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Сюжеты рисунков аниматоры сложили в интересные истории и показали будни электротранспорта.

В Горэлектротрансе началась подготовка к интеллектуально-игровой конференции «Научно-технический совет». Главная задача: создать прообраз «трамвая будущего», проработав его концептуально и технически.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Службы подвижного состава Евгений Махонин стал победителем конкурса видеороликов «Фестиваль работающей молодёжи «Верный ориентир», проводимого Центром содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор».

Цикл публикаций водителя Трампарка № 3 Сергея Старцева из серии «Путешествие по трамвайной России» завершается в 2020 году рассказом о трамвайной Туле.

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