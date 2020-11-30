Евгений Махонин из Горэлектротранса победил в молодёжном конкурсе видеороликов

22-летний слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Службы подвижного состава Евгений Махонин вошёл в число победителей городского конкурса видеороликов «Фестиваль работающей молодёжи «Верный ориентир». Видео с его участием признано лучшим в номинации «Новичок в профессии». Ежегодный конкурс проводит Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор».

Петербургский Горэлектротранс на конкурсе в 2020 году при поддержке Первичной профсоюзной организации и Управления по персоналу предприятия представляли молодые специалисты по трём направлениям. Это электромонтёр контактной сети Энергохозяйства Максим Трудовой (номинация «Мастер-класс от профессионала»), бригада Аварийно-восстановительной службы Василия Молчанова (номинация «Командная работа»), а также слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Службы подвижного состава Евгений Махонин. Именно его ролик победил в номинации «Новичок в профессии».

Евгений пришёл в Горэлектротранс в 2019 году, окончив с отличием Автотранспортный и электромеханический колледж. Увлекается робототехникой, победитель и призёр многих конкурсов в этой сфере. Также занимается моделированием, собрал не один десяток моделей трамваев и троллейбусов, часть которых представлена в Музее городского электрического транспорта.

Евгений Махонин у стенда СПб ГУП "Горэлектротранс"

на Санкт-Петербургском образовательном форуме, 2016 г.

Связать свою профессию с Горэлектротрансом Евгений решил ещё во время учёбы в колледже, а производственная практика на предприятии укрепила его в этом выборе. Сейчас Евгений Махонин работает в Производственном депо Службы подвижного состава, где занимается всем, что связано с электрикой троллейбуса.

«Ожидания оправдались более чем! - рассказывает победитель конкурса. – Когда я пришёл сюда на практику, то понял, что работа действительно интересная, и сразу после армии вернулся в цех ремонта троллейбусов. Во-первых, бесценный опыт, который нам передают более опытные коллеги, больше нигде не найти, кроме как на работающем предприятии. Поэтому я каждый день узнаю о троллейбусе что-то новое. У меня очень опытный наставник Василий Матюш, очень много других коллег, готовых передать знания. Конкретного человека даже трудно назвать, потому что все помогают. Если к кому-то обратиться с проблемой, он обязательно её поможет решить».

Несмотря на то, что Евгений пришёл в Горэлектротранс только в прошлом году, он уже сейчас задумывается о будущем электрического транспорта и о своём месте в профессии:

«Сейчас наше предприятие развивает троллейбусы с увеличенным автономным ходом, думаю, что лет через 10 эту технологию ещё больше разовьют, чтобы запас хода был больше, аккумуляторы были более безопасными и долговечными, заряжались быстрее. Есть вероятность, что начнут развивать беспилотные системы управления. Ну, если не полностью беспилотные, то хотя бы как минимум системы безопасности, которые помогут водителю избежать аварии, повреждения транспортного средства, связанного с человеческим фактором. Думаю, что лет через 5 –10 –15 кто-нибудь изобретёт технологию, которая изменит транспорт. Но обслуживать его, скорее всего, будут определённые предприятия, потому что уровень подготовки в плане работы с электронными системами должен быть гораздо выше».

Добавим, что с Центром содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор» Горэлектротранс сотрудничает уже несколько лет. В частности, в рамках соглашения о сотрудничестве в парках и подразделениях предприятия проводятся экскурсии для молодёжи, которые помогают школьникам и воспитанникам учебных заведений среднего профессионального образования узнать о профессиях транспортной отрасли и определиться с профессиональным выбором.