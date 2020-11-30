Пассажиропоток обновлённого троллейбусного маршрута №46 за две недели вырос в три раза

Выход на обновленный маршрут №46 дополнительных троллейбусов привел к новому росту пассажиропотока. Напомним, две недели назад, 16 ноября, трасса маршрута была продлена по новому участку пр. Ветеранов, а маршрут стали обслуживать электробусы с динамической зарядкой. С 25 ноября по результатам мониторинга пассажиропотока и просьбам горожан Горэлектротранс усилил обновлённый маршрут и выпустил на линию больше троллейбусов. В результате к концу второй недели работы в новом режиме ежедневный пассажиропоток маршрута вырос более чем в 3 раза.
Запуск 46-го маршрута по обновлённой трассе состоялся 16 ноября и сразу удвоил пассажиропоток – до 7 тысяч человек в сутки. В результате мониторинга, проводимого Горэлектротрансом, с 25 ноября было принято решение увеличить количество инновационных троллейбусов на линии с 9 до 13 единиц. В результате к концу минувшей недели пассажиропоток утроился по сравнению с «дореформенным» периодом: 11 тысяч человек в день (ранее – 3,3 тысячи).
На маршруте №46 работают электробусы с динамической зарядкой – троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Трасса маршрута пролегает по Ленинскому проспекту, улице Зины Портновой и проспекту Ветеранов, включая его новый участок, введённый в строй в начале ноября, а затем – по проспекту Будённого, где отсутствует контактная сеть (здесь применяется технология автономного хода). Таким образом, жители новых жилых кварталов могут добраться до железнодорожной станции Сергиево и до станций метро «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект».
Троллейбусный маршрут №46 стал девятым по счёту, на котором работают электробусы с динамической зарядкой.
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