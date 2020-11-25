Народное голосование Премии Рунета: номинация «Регионы»

16 ноября 2020 года в рамках совместной номинации Премии Рунета и конкурса «Цифровой прорыв» стартовало народное голосование за номинацию «Регионы», победителями которой станут территории и регионы, которые внесли свой вклад в развитие Рунета в 2019/2020 гг. На сайте конкурса каждый житель России сможет выбрать город, который, по их мнению, занимает лидирующие позиции в цифровизации страны. Победителем будет признан регион страны, получивший наибольшее число голосов.

Пользователи выбирают город по следующим критериям:

имеет развитую IT-инфраструктуру,

хорошую базу подготовки специалистов,

сильные и перспективные проекты и стартапы,

поддерживает IT-бизнес,

привлекателен для профессионалов.

Регион-победитель получит право на проведение одного из этапов конкурса «Цифровой Прорыв» в 2021 году и статуэтку Премии Рунета 2020.

Проголосовать за город, который достоин звания IT-столицы России, можно по ссылке:

https://leadersofdigital.ru/#city-voting

Голосование продлится до 2 декабря 2020 года.