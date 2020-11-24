Трамваи и троллейбусы возглавили топ-10 рейтинга маршрутов

Электротранспорт подтверждают свой статус лидера по провозной способности среди наземного транспорта. В опубликованном Комитетом по транспорту рейтинге маршрутов за ноябрь семь из десяти маршрутов обслуживаются петербургским Горэлектротрансом. Главное преимущество ожидаемо за трамваем: в первой тройке рейтинга – трамвайные маршруты №№ 100, 55 и 60.

Самым востребованным маршрутом в Петербурге заслуженно стал маршрут трамвая №100, перевозящий ежедневно 45,1 тыс. пассажиров по главным магистралям севера города – улице Руставели и проспекту Просвещения. Второй по популярности – трамвайный маршрут №55, соединяющий большие жилые массивы Выборгского и Приморского районов с несколькими станциями метрополитена (37,3 тыс. пассажиров в сутки). Ещё один ожидаемый лидер – обновленный 60-й маршрут трамвая, работающий в «режиме метро» уже больше года на юго-западе Петербурга (31,8 тыс. пассажиров в сутки).

На четвёртой позиции топ-10 – троллейбусный маршрут №37, на который недавно вышли новые троллейбусы особо большой вместимости Vitovt Max II. В день по проспекту Ветеранов на 37-м маршруте проезжает 22,9 тыс. пассажиров. Также в списке лидеров маршрутов Санкт-Петербурга – троллейбус №31 (20,7 тыс. пасс.), троллейбус №20 (19,4 тыс. пасс.) и трамвай №25 (19 тыс. пасс.).