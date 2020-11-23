Горэлектротранс поделился опытом организации работы с молодёжью

В Санкт-Петербурге состоялся 5-й конкурс на лучшую организацию работы с молодёжью на предприятиях и организациях, проводимый Советом работающей молодёжи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. В этом году в конкурсе приняли участие представители порядка 20 крупных предприятий города. Горэлектротранс занял 4 место в номинации «Система профессионального и карьерного роста работающей молодёжи».

Доклад о работе с молодёжью представила на конкурсе председатель Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Марина Треус. Она рассказала, что в ГЭТ налажена системная работа в части профессионального и карьерного роста.

Так, для обеспечения предприятия молодыми и эффективными работниками создан кадровый резерв. Для каждого кандидата составляется индивидуальный план развития. С резервистами проводятся групповые тренинги, они стажируются в подразделениях на должностях, способствующих выработке специальных технических навыков и умений.

Для скорейшей адаптации молодых работников и специалистов на предприятии разработано и действует Положение о наставничестве. Наставничество, как правило, осуществляется в течение 3 месяцев, в особых случаях – до полугода. В целях мотивации наставнику устанавливается ежемесячная доплата. Также социальные гарантии молодёжи предусматривают положения о молодом специалисте, о кадровом резерве, о выпускниках, коллективный договор.

Ежегодно для молодых руководителей и специалистов организуется повышение квалификации на базе Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения. Профессиональному и карьерному росту способствуют также конкурсы «Лучший по профессии». Победителям и призёрам досрочно присваивается очередной квалификационный разряд, а участники, вошедшие в десятку лучших, получают право на досрочное повышение квалификации.

Профессиональный и творческий потенциал молодёжи развивается также в ходе различных мероприятий. Так, Горэлектротранс традиционно принимает участие в ежегодном Дне работающей молодёжи, молодёжном образовательном форуме СЗФО «Ладога», фестивале работающей молодёжи Санкт-Петербурга «Верный ориентир», в семинаре-совещании Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области и норвежского профсоюза «Фагфорбундет» и других мероприятиях, в том числе досуговых, спортивных, благотворительных.

Финальная защита конкурсных работ состоялась 19 ноября в Доме культуры железнодорожников. Лучшие наработки будут опубликованы, чтобы заинтересованные предприятия могли внедрить их у себя. Работа Горэлектротранса в этом направлении также была признана одной из наиболее эффективных.

Добавим, конкурс проводится 5-й год подряд с целью развития реализации государственной молодёжной политики на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга.