Новый мультфильм по мотивам детских рисунков посвящён троллейбусам

Вслед за трамваями анимационный проект «Азбука петербуржца» телеканала «Санкт-Петербург» обратился к рисованным троллейбусам. Для троллейбусной серии выбраны персонажи работ, созданных участниками VII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

«Азбука петербуржца» рассказывает о жизни Северной столицы, её современных приметах, событиях и явлениях. Добрая примета лета – ежегодный конкурс детских рисунков, который проводит петербургский Горэлектротранс. На букву «Т» вышло сразу две серии «Азбуки» – про трамвай и про троллейбус. Сюжеты детских рисунков аниматоры сложили в интересные истории и показали будни транспорта города на Неве.

В серии про троллейбус «ожили» персонажи, которые придумали участники конкурса рисунков: Мария Панарина, Михаил Кузьминков, Лиза Щелокова, Дима Варзов, Арсеньев Даниил, Александр Климшин, Ирина Заботина, Семен Графов, Ева Пантина, Дима Гаврилов, Вениамин Кистер, Ярослав Бородин, Ира Зыкова, Василиса Чупахина, Мелана Юровская, Полина Иванцова, Татьяна Абрамова, Раяна Мавлянова, Эва Ходос, Александра Андреева, Даниэль Журакулов, Екатерина Балакина, Полина Седова, Александр Панарин, Богдан Коваль, Ксения Фомина, Маргарита Александрова, Маргарита Горюнова.

Напомним, что в 2020 году по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, принявшего участие в церемонии награждения победителей VII конкурса «Трамваи и троллейбусы города на Неве», выставка работ участников конкурса размещена в Смольном. Также в Петербурге можно встретить «трамвай-галерею» с детскими рисунками на бортах.

Телеканал "Санкт-Петербург" | "Азбука петербуржца"

Телеканал "Санкт-Петербург" | Трамвай-галерея с детскими рисунками

Сайт конкурса рисунков: deti.electrotrans.spb.ru

Галерея рисунков финалистов: https://deti.electrotrans.spb.ru/best/#2020