Работники Василеостровского трамвайного парка удостоены благодарственных писем Губернатора

Вклад Горэлектротранса и тружеников старейшего в городе Василеостровского трампарка в популяризацию истории трамваев и троллейбусов отмечен на уровне Правительства Санкт-Петербурга. 23 ноября председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков вручил сотрудникам Музея городского электрического транспорта благодарственные письма Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Церемония приурочена ко Дню работника транспорта, который впервые отмечался в нашей стране 20 ноября.

Благодарственные письма Губернатора вручены директору Музея городского электрического транспорта Кириллу Нюквисту, мастеру группы реставрации трамваев и троллейбусов Алексею Гонтареву и специалисту музейного дела Юлии Яковлевой. Губернатор в благодарственном письме подчеркнул многолетний труд и добросовестный вклад сотрудников Горэлектротранса в продолжение просветительских традиций Петербурга:

«В Музее городского электрического транспорта на основе подлинных образцов техники разных эпох создана и постоянно совершенствуется обширная экспозиция, которая рассказывает об истории развития трамвайного и троллейбусного движения в нашем городе и стране», - отметил Александр Беглов, пожелав музею и его сотрудникам развития и новых свершений.

На фото вместе с коллегами из СПб ГУП "Пассажиравтотранс" и ГУП "Петербургский метрополитен" (слева направо): Юлия Яковлева, Алексей Гонтарев, Кирилл Нюквист

Музей городского электрического транспорта занимает часть территории Василеостровского трамвайного парка – именно из его ворот выходили в рейс первые трамваи в 1907 году. В 2016 году Василеостровский парк пережил «второе рождение»: возобновил свой функционал в полном объеме и работает в качестве выпускающей площадки. В Василеостровском районе это единственный объект транспортной инфраструктуры для наземного транспорта.

Музей городского электрического транспорта – жемчужина технических музеев не только Санкт-Петербурга, но и всего Северо-западного Федерального округа. Этот ведомственный транспортный музей предоставляет возможность проследить всю историю городского общественного транспорта с момента его зарождения, а также сохраняет и развивает уникальную коллекцию редких образцов электротранспорта. Сейчас в экспозиции представлены более 30 уникальных трамваев и троллейбусов из коллекции транспортного хранилища.

Петербургский Горэлектротранс на системной основе занимается популяризацией экологически чистого транспорта, развивая культурные и туристические программы Музея городского электрического транспорта. Регулярно открываются новые экспозиции. Так, в ноябре заработали выставки «Блокадный транспорт глазами юных художников» и «У Нарвских ворот: от конки до метро». Также ежедневно из ворот Музея ГЭТ выходит на маршрут «Первый туристический» реплика легендарного трамвая «Американка».

Сейчас в связи с эпидемиологического обстановкой посетить музей можно по предварительной записи. Подробная информация о музее – на сайте getmuseum.ru.