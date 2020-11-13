Поздравление Максима Соколова с Днем работника транспорта

Уважаемые работники транспортного комплекса Санкт-Петербурга!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот день мы чествуем работников дорожного хозяйства, воздушного транспорта, железнодорожников, моряков, сотрудников метрополитена и наземного пассажирского транспорта, автомобилистов – всех тех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

Сегодня перед отраслью стоят важные задачи развития транспортной инфраструктуры, совершенствования перевозок, повышения надежности работы городского общественного транспорта и безопасности автомобильных дорог в Санкт-Петербурге. Все это возможно благодаря ответственному подходу и слаженному труду сотрудников всего транспортного комплекса.

В этот праздничный день выражаю глубокую признательность ветеранам отрасли. Принципы работы, заложенные вами много десятилетий назад, – пример для новых поколений.

Желаю всем работникам транспортной сферы крепкого здоровья, семейного благополучия, успешной и плодотворной работы, новых профессиональных достижений. Стабильной безаварийной работы и удачи на жизненном пути!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга М.Ю. Соколов

Люди труда ГЭТ: едем в будущее!