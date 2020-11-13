Жители Красносельского района осваивают новую трассу троллейбуса №46

Обновлённый маршрут троллейбуса №46 стал первым видом общественного транспорта на новом участке проспекта Ветеранов, открытом для движения в минувшую пятницу. Для продления троллейбусной трассы с 16 ноября до ж/д станции Сергиево применена технология автономного хода, благодаря которой троллейбусы часть пути преодолевают без подсоединения к контактной сети. Маршрут №46 – уже третья «автономная» троллейбусная линия в новых жилых кварталах Красносельского района.

Фото:

За два дня работы электробусов с динамической зарядкой (троллейбусов с увеличенным автономным ходом) на обновленном маршруте №46 его пассажиропоток вырос почти в два раза: с 3,6 тыс. в среднем до 6,8 тыс. человек в день.

Технология автономного хода позволяет улучшить транспортную доступность новых жилых кварталов Красносельского района уже не впервые. Так, в декабре 2017 маршрут №41 был продлён до «Балтийской жемчужины», в августе 2019 троллейбус №32 поехал на Балтийский бульвар, - напомнил глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко:

«Жители реагируют очень положительно. По проспекту Ветеранов идёт массовая застройка, а район Сергиево – специфичный, здесь много частной застройки, улицы были спроектированы ещё в дореволюционное время. Сейчас с открытием 46-го маршрута, который идёт до двух станций метро, очень удобно добираться людям до центра города».

Часть пути от улицы Пионерстроя до платформы Сергиево троллейбусы проходят на автономном ходу, т.е. без подсоединения к контактной сети, которая отсутствует на данном участке. Для 46-го маршрута – это 8 километров туда-обратно по новому участку проспекта Ветеранов и улице Будённого. В первые дни на обновлённый маршрут №46 вышли 9 электробусов с динамической зарядкой, - рассказал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков:

«Маршрут мы продлили для обеспечения жителей этих территорий качественной транспортной связью, для того, чтобы у людей была возможность добраться, прежде всего, до станций метрополитена – удобно, комфортно, безопасно, ну и, естественно, экологично».

Траса 46-го маршрута соединила Сергиево со станциями метро «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект».

«Появление такого маршрута - это результат развития электротранспорта. И для пассажиров важно, что мы продлеваем маршруты до таких станций как Сергиево, до пересадочных узлов, от которых можно добраться до города, то есть улучшаем мобильность людей. Сейчас для нового микрорайона на проспекте Ветеранов – мы единственный транспорт. В будущем район будет расти, а значит и у нас будет увеличиваться количество пассажиров», - делится наблюдениями водитель троллейбуса №46 Евгений Лозовой.

В северной столице продолжает развиваться крупнейшая в стране маршрутная сеть инновационного вида транспорта. Сейчас на каждом пятом троллейбусном маршруте Петербурга применяется технология увеличенного автономного хода, - отмечает директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин:

«Мы имеем уже девять маршрутов, где эксплуатируются троллейбусы с увеличенным автономным ходом, что позволяет пассажирам удобно добираться до метро из районов новостроек, где ещё не проведена контактная сеть. Благодаря увеличенному автономному ходу мы практически сразу можем продлевать маршруты в новые районы».

Троллейбусный маршрут №46 появился в Ленинграде осенью 1978 года и связывал Петроградскую сторону и Васильевский остров. В 1993 году маршрут был закрыт и возобновил работу через год, но уже на новой трассе на юго-западе Петербурга. С 2002 года по ноябрь 2020 троллейбусы маршрута №46 связывали Автовский ДСК с улицей Пионерстроя. 16 ноября 2020 на трассу вышли электробусы с динамической зарядкой, благодаря инновационной технологии троллейбус №46 поехал по новому участку проспекта Ветеранов на автономном ходу.