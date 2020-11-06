Ноябрьские выставки Музея городского электрического транспорта

«Блокадный транспорт глазами юных художников»

Как видят подвиг ленинградских трамвайщиков самые юные посетители Музея городского электрического транспорта – можно увидеть на новой выставке в старинном депо Василеостровского трамвайного парка. Экспозиция «Блокадный транспорт глазами юных художников», посвящённая 75-летию Великой Победы, разместилась на грузовом вагоне военной поры. Она собрана из работ участников конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» разных лет, а также рисунков, которые ребята приносят в музей, впечатленные исторической коллекцией трамваев и троллейбусов. Многие авторы работ открывшейся выставки – постоянные участники ежегодного конкурса рисунков петербургского Горэлектротранса «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». За это время они стали добрыми друзьями Музея городского электрического транспорта, а некоторые из ребят подготовили новые рисунки специально для новой выставки.

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«У Нарвских ворот: от конки до метро»

Выставка «У Нарвских ворот: от конки до метро» приурочена к 65-летию со дня открытия «ближайшего родственника» трамвая – петербургского метрополитена. Станция «Нарвская» была открыта в составе первой очереди метрополитена 15 ноября 1955 года. Нарвские триумфальные ворота – архитектурная доминанта площади Стачек и естественный центр районного транспортного узла. В наши дни с юга к ним подходит троллейбус №20, а с северо-востока – трамвай №16, чтобы, «обернувшись» на площади около ворот, отправиться обратно по своим маршрутам. А первые трамвайные пути появились здесь уже в 1908 году – на следующий год после открытия регулярного трамвайного движения в Санкт-Петербурге. В 1938 году у Нарвских ворот появился и троллейбус. Любопытно, что классическая фотография, сделанная в 1938 году, запечатлела тот самый ЯТБ-1 с бортовым номером 44, который был восстановлен реставраторами Музея городского электрического транспорта и сейчас является жемчужиной троллейбусной коллекции музея.

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Выставки открыты в дни работы Музея городского электрического транспорта (Средний пр. В.О., 77): со среды по воскресенье, с 10.00 до 18.00. Вход в музей по предварительной записи, по сеансам: 10:00, 12:15, 14:30, 16:45 (со среды по воскресенье). Запись по телефонам: (812) 321-54-05; (812) 244-18-20 (доб. 4908).