Трамваи и троллейбусы с детских рисунков стали героями мультфильма

Анимационный проект «Азбука петербуржца» канала «Санкт-Петербург» обратился к образам VII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», ежегодно проводимого Горэлектротрансом. Рисованные трамваи и троллейбусы стали действующими лицами нового эпизода мультипликационной азбуки на букву «т»: «Трамвай петербургский». На подходе вторая серия – про троллейбус.

«Азбука петербуржца» рассказывает о жизни Северной столицы, её современных приметах, событиях и явлениях. Среди символов Петербурга стоит отметить трамвай с его богатой историей и традициями. Одна из таких традиций – ежегодный конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», который в 2020 году получил творческое продолжение. Трамваи и троллейбусы с детских рисунков перенеслись на «страницы» «Азбуки петербуржца» и стали анимационными персонажами.

Так, в серии про трамвай «ожили» ситуации и персонажи, придуманные участниками конкурса рисунков Марией Панариной, Михаилом Кузьминковым, Ириной Еловего, Гошей Ковалевым, Ариной Зотиной, Дарьей Лаптиевой, Тимофеем Желтиковым, Мирославом Яковлевым, Романом Подглядаевым, Юрием Столяровым, Мариной Злотниковой, Василисой Якименко, Артёмом Степановым, Вероникой Востряковой, Ксенией Технерядневой, Михаилом Ивановым, Кириллом Семеновым, Георгием Кочаряном, Людмилой Гусевой, Марией Голубевой, Евгением Николаевым и Алисой Губайдуллиной.

В ближайшее время в рамках проекта «Азбука петербуржца» телеканала «Санкт-Петербург» выйдет вторая серия по мотивам VII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Новый эпизод посвятят троллейбусу.

Напомним, что в 2020 году по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, принявшего участие в церемонии награждения победителей VII конкурса «Трамваи и троллейбусы города на Неве», выставка работ участников конкурса размещена в Смольном. Также в Петербурге можно встретить «трамвай-галерею» с детскими рисунками на бортах.

Телеканал "Санкт-Петербург" | "Азбука петербуржца"

Телеканал "Санкт-Петербург" | Трамвай-галерея с детскими рисунками

Сайт конкурса рисунков: deti.electrotrans.spb.ru

Галерея рисунков финалистов: https://deti.electrotrans.spb.ru/best/#2020