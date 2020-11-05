13,5 тысяч пассажиров за год насладились видами Петербурга на маршруте трамвая «Первый туристический»

6 ноября – ровно год работы маршрута трамвая «Первый туристический» (Т1). В свой первый рейс он отправился из Василеостровского трамвайного парка, откуда начиналось регулярное трамвайное движение в Санкт-Петербурге в 1907 году. Уникальный маршрут, разработанный Горэлектротрансом, проходит с Васильевского острова, через Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, по Литейному проспекту до цирка на Фонтанке, а обратно – через Садовую улицу и Троицкий мост. На пути трамвая – порядка пятисот достопримечательностей и шесть мостов. Всего за год прикоснуться к истории города с помощью легендарного трамвая «Американка» смогли почти 13 с половиной тысяч человек.

Путешествие на «Первом туристическом» мгновенно вызвало повышенный интерес, который не угасал и в период нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановки. Маршрут Т1 ушёл на временные «каникулы» 19 марта и возобновил работу 3 сентября – в день 140-летия российского трамвая. Одно из главных нововведений осени – электронная система записи и покупки билета через официальный сайт.

Изюминка маршрута – сам трамвай: это реплика самого любимого ленинградцами вагона ЛМ-33 (в народе «Американка»), который по праву считается одним из символов нашего города. Эти легендарные трамваи служили пассажирам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года. Современная «Американка» построена Горэлектротрансом в стилистке исторического вагона, но оснащена современным электрооборудованием и системами (например, рядом с каждым сидением есть usb-разъем).

Всего было создано два вагона-реплики для работы на маршруте «Первый туристический». Вторая «Американка» получила бортовой номер «0002» и поехала по городу в красивую дату – 20.02.2020, и количество рейсов по выходным и праздничным дням в начале весны увеличилось до семи. На маршруте Т1 можно было как начать утро, так и встретить закат над Невой.

В данный момент «Американка» совершает три рейса в день (в 10:00, 13:00 и 16:00). Пассажиры допускаются в туристический трамвай только при наличии гигиенической маски и перчаток. Количество пассажиров одного рейса в целях обеспечения социальной дистанции снижено вдвое, а начать поездку можно только из Музея городского электрического транспорта.

Изучить маршрут можно и в виртуальном пространстве: петербургский Горэлектротранс опубликовал путешествие по городу на экскурсионном трамвае в видеоформате. Раздел маршрута «Первый туристический» на сайте Музея ГЭТ: getmuseum.ru/T1.