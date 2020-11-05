Денис Минкин призвал принять участие в создании транспорта будущего на форуме БРИКС

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» и президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) Денис Минкин принял участие в работе II Международного Муниципального Форума стран БРИКС. Руководитель предприятия выступил 5 ноября с докладом на тему «Внедрение новых технологий в подвижном составе, формирование перспективных требований к нему».

Денис Минкин принял участие в сессии «Модернизация общественного пассажирского транспорта как основы устойчивого развития городских транспортных систем (опыт Российской Федерации)». В своём выступлении директор Горэлектротранса рассказал, какие современные технические решения применяются сейчас на подвижном составе в Петербурге. Это, в частности, системы климат-контроля, калориферное отопление пассажирского салона и кабины водителя с обустройством «тёплого пола», информационные комплексы в салоне, мониторы видеосигнала с камер обзора дорожной обстановки, энергопоглощающий бампер как элемент «пассивной» защиты кузова и пешеходов, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и многое другое.

Денис Минкин подчеркнул, что все эти опции закладываются в технические задания при закупке нового подвижного состава, поэтому по своей «начинке» трамваи и троллейбусы разных производителей, по сути, практически не отличаются друг от друга. При этом технологии совершенствуются постоянно, а устаревают за 5 - 7 лет. И главная задача сейчас - понять, как будет выглядеть подвижной состав лет через 30, чтобы сформировать для него перспективные технические требования.

«Как это сделать? Можно пойти по пути писателей-фантастов, например Жюля Верна, который придумал и предвосхитил создание подводной лодки. А можно заложить в технические задания существенный модернизационный ресурс. В первую очередь это касается систем управления и комфорта, а также создания условий для перехода в будущем на беспилотный транспорт с централизованной системой управления», - отметил директор Горэлектротранса и президент МАП ГЭТ.

По словам Дениса Минкина, эту работу может вести создаваемый при МАП ГЭТ технический совет с участием предприятий-перевозчиков, производителей подвижного состава, систем управления, бортового оборудования, государственной власти, научно-исследовательских институтов и вузов.

«Мы хотели бы видеть в этом совете не только и не столько маститых учёных, сколько молодёжь, которая ментально и психологически может себе позволить пофантазировать и представить будущее», - пригласил к работе все заинтересованные стороны Денис Минкин.

Добавим, Международный Муниципальный Форум стран БРИКС проходит в Санкт-Петербурге в онлайн-формате. Он собрал представителей государственной и муниципальной власти, делового и научного сообществ, бизнеса из многих городов стран БРИКС и мира. Форум проходит в рамках календаря мероприятий председательства России в БРИКС.