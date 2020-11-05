Новые трамваи станут тише

На фото: Марина Петрова, звонившая в программу «Обратная связь»,

на встрече с Денисом Минкиным во время очного визита в Горэлектротранс

Для повышения комфорта пассажиров и жителей домов вдоль маршрутов, обслуживаемых современными вагонами «Витязь-М» и «ТрамРус», Горэлектротранс инициировал работу по снижению уровня шума при торможении трамваев. Так на предприятии откликнулись на просьбу горожан, которые в эфире программы «Обратная связь» канала «Санкт-Петербург» попросили директора Горэлектротранса Дениса Минкина рассмотреть способы изменения данной конструктивной особенности.

Горэлектротранс совместно с производителями современной техники ПК «Транспортные системы», «ТрамРус», «ЭПРО» провели эксперименты по настройке звука современных трамваев, которые при реостатном торможении издают характерный «свист». Его природа связана с вибрацией ленточных элементов, вызываемой при протекании тормозного тока по пуско-тормозным резисторам.

На «экспериментальном вагоне» с целью снижения уровня шума и смены «свиста» на более комфортный для человеческого восприятия звук специалисты настроили частоту тока и перевели звук от пуска тормозных резисторов в диапазон низких частот. Таким образом уровень шума удалось значительно снизить.

Перенастроить все вагоны «Витязь-М» и «ТрамРус», имеющиеся в парке предприятия, предполагается до конца года. Добавим, что трамвайные вагоны и троллейбусы «ПК Транспортные системы» c 2020 года имеют уже другую конструкцию, и данный недостаток устранен.