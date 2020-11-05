Команда Горэлектротранса стала призёром первенства в области бережливого производства

Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в первом межотраслевом командно-показательном мероприятии Первенство #Lean100, состоявшемся в рамках деловой программы 23-й международной выставки «Химия-2020». Команды состязались в навыках организации рабочего пространства и выстраивания производственных процессов без потерь.

Участниками первенства стали команды игроков компаний, представляющих различные сферы отечественной промышленности и услуг. На этих предприятиях, как и в петербургском Горэлектротрансе, уже началось внедрение элементов бережливого производства. Команда ГЭТ была сформирована из представителей подразделений предприятия, занимающих активную позицию в вопросах внедрения этой передовой производственной философии.

Игра состояла из трёх тематических раундов, в каждом из которых команды практиковали следующие инструменты бережливого производства:

● «Цикл PDCA – инструмент организации процесса решения проблем и эффективного проведения улучшений»

● «5S – система рациональной организации рабочего пространства»

● «Стандартизация процессов»

● «Выстраивание потока единичных изделий. Выравнивание загрузки».

По результатам борьбы команда ГЭТ заняла почётное второе место.

«Мы развиваем производственные процессы ГЭТ, и уже больше четырёх лет применяем инструменты и методы бережливого производства, но сейчас впервые удалось проявить потенциал предприятия в тематическом соревновании, - поделился впечатлениями ведущий специалист по развитию производственной системы Службы технической политики Александр Величко. – Отрадно, что мы достигли уровня, достойного высокой оценки и ставим перед собой всё более амбициозные цели. Игра интересная, у каждого модератора свой подход, и мы, как практикующие тренеры бережливого производства, почерпнули для себя полезную информацию и новые идеи для внутренних семинаров-практикумов на нашем предприятии. Надеемся в 2021 году забрать в Горэлектротранс кубок победителей!»

Добавим, что в ходе яркого и динамичного соревнования участники получили опыт командной работы в условиях ограниченного времени и жёсткой конкуренции, развили навыки мозгового штурма и быстродействия.