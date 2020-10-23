«Петербургские магистрали»: вышел в свет октябрьский номер газеты

Едем в будущее! Октябрь примечателен сразу двумя «транспортными» датами: 21 октября 84 года исполнилось городскому троллейбусу, а в конце месяца труженики ГЭТ принимали поздравления с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. В честь профессионального праздника передовики Горэлектротранса в рамках проекта #ЛюдиТрудаГЭТ рассуждают о перспективах своей профессии и отрасли.

Самый культурный водитель троллейбуса России работает в Петербурге! В Самаре состоялся XIX Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса».

Петербургский троллейбус отметил 84-й день рождения, а Троллейбусный парк № 1 встретил 80-летний юбилей.

Благодаря капитальному ремонту путей на конечной станции трамвая «Удельная» повышены качество движения и комфорт пассажироперевозок.

Реставраторы Музея городского электрического транспорта рассказали о необычном экспонате из фондов хранилища ретротехники - агитационном троллейбусе ЗиУ-5.

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