Позиция Горэлектротранса относительно будущего Василеостровского трамвайного парка

В связи с появившимися в сети Интернет вбросами по поводу якобы ликвидации Василеостровского трамвайного парка под видом реализации инвестпроекта публикуем официальную позицию директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина:

«Руководство СПб ГУП «Горэлектротранс», в задачи которого входит организация стабильной работы электротранспорта и современное развитие старейшего транспортного предприятия города, никаких вопросов о ликвидации или переустройстве территории Василеостровского трамвайного парка не рассматривает. Это не стыкуется не только с прямыми должностными обязанностями директора ГУП, но и с моей личной гражданской позицией коренного ленинградца.

Петербургский Горэлектротранс заинтересован в популяризации трамвайной и троллейбусной истории и на системной основе занимается этой работой, развивая культурные и туристические программы ведомственного Музея городского электрического транспорта. Коллектив предприятия ценит свои традиции и намерен сохранить и передать их новым поколениям транспортников и петербуржцев.

Это подтверждает новейшая история Василеостровского трамвайного парка, который в 2016 году снова вернул себе статус действующего трамвайного парка с сохранением на его территории Музея ГЭТ. А в 2014 году здания Василеостровского трамвайного парка были официально внесены в госреестр памятников истории и культуры. Три вагонных сарая, составляющих единый архитектурный ансамбль, признаны памятником культурного наследия регионального значения. Эти постройки нельзя сносить, а реконструкция и переделки возможны только после согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры».