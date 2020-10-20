Поздравление Максима Соколова с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником.

Пассажирский транспорт является важным элементом жизни города, каждый день вы обеспечиваете возможность комфортного и безопасного передвижения для петербуржцев и гостей. Это колоссальная ответственность! Ежедневным трудом вы организуете стабильную бесперебойную работу всего транспортного комплекса Санкт-Петербурга.

Сегодня перед отраслью стоит задача повышения качества и безопасности предоставления транспортных услуг, обеспечения привлекательности нашего общественного городского транспорта. Многое в этом направлении уже сделано: поэтапно производится модернизация подвижного состава, формируется современная и доступная инфраструктура. Наша главная задача - сформировать цифровую эффективную модель управления городским общественным транспортом. И только вместе с профессиональным коллективом автотранспортников Петербурга она нам по силам.

Благодарю за ваш нелегкий труд, терпение, добросовестность и верность своей профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, безаварийной работы, взаимоуважения в пути, удачи на дорогах и новых трудовых успехов!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга М.Ю. Соколов

Люди труда ГЭТ: едем в будущее!

Видеоролик ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта