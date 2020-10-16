Горэлектротранс напоминает о необходимости ношения масок и перчаток в транспорте

16 октября 2020

Уважаемые пассажиры! Петербургский Горэлектротранс напоминает о необходимости использования средств индивидуальной защиты при проезде на трамваях и троллейбусах.

 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» (COVID-19), использование средств индивидуальной защиты является строго обязательным во всех общественных местах, включая: вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны автобусов, трамваев и троллейбусов.

 

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